12 settembre 2025, 13:04

Carrù, ridotto da 70 a 50 km/h il limite di velocità sulla Provinciale per Farigliano

Da martedì 16 settembre scatterà l’ordinanza permanente che impone la riduzione della velocità lungo il tratto della Sp 12 tra la rotatoria della stazione e il km 18+730

Carrù, ridotto da 70 a 50 km/h il limite di velocità sulla Provinciale per Farigliano

La Provincia di Cuneo ha emesso una nuova ordinanza per migliorare la sicurezza stradale nel territorio del Comune di Carrù. A partire da martedì 16 settembre entrerà in vigore il limite di velocità permanente di 50 km/h sulla Strada Provinciale 12, nel tratto compreso tra la rotatoria della stazione Carrù-Farigliano (km 16+800) e il km 18+730.

Il provvedimento, adottato dal settore Viabilità Alba-Mondovì, fa seguito ai sopralluoghi dei tecnici provinciali e si rende necessario per garantire una maggiore tutela della circolazione, in particolare dopo la realizzazione della nuova rotatoria.

La validità dell’ordinanza sarà subordinata alla posa della segnaletica verticale idonea. La Provincia si occuperà della fornitura e installazione dei cartelli stradali, che informeranno in modo chiaro gli automobilisti.

