Mondovì dichiara il lutto cittadino per Raffaele Costa

Sarà lutto cittadino lunedì 14 settembre per i funerali dell'onorevole Raffaele Costa.

"Deputato della Repubblica, Ministro, Europarlamentare, Consigliere regionale e Presidente della Provincia di Cuneo, Raffaele Costa ha dedicato la sua lunga esperienza politica anche al nostro territorio, contribuendo allo sviluppo sociale, economico e infrastrutturale di Mondovì e del Monregalese - dicono dall'amministrazione -. In segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta. Mondovì si stringe alla famiglia dell’On. Raffaele Costa e lo saluta con profondo rispetto e riconoscenza".

Alle 15, ora cui si svolgeranno le esequie, gli uffici pubblici sospenderanno le proprie attività per osservare un minuto di silenzio.

L’Amministrazione invita la cittadinanza, le istituzioni e le attività del territorio a unirsi al cordoglio, nel rispetto del carattere luttuoso della giornata.

Per Raffaele Costa, così come per Emma Bonino, il Governo ha stabilito i funerali di Stato che per l'ex ministro e parlamentare monregalese si terranno lunedì 14 settembre alle 15 nella Cattedrale di San Donato a Mondovì dove questa sera alle 19 sarà recitato il Santo Rosario.