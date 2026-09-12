 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 12 settembre 2026, 16:18

Mondovì dichiara il lutto cittadino per Raffaele Costa

Lunedì, giorno delle esequie di Stato, le bandiere dei palazzi comunali saranno a mezz'asta. I funerali saranno celebrati alle 15 in Duomo a Piazza

Raffaele Costa

Raffaele Costa

Sarà lutto cittadino lunedì 14 settembre per i funerali dell'onorevole Raffaele Costa. 

"Deputato della Repubblica, Ministro, Europarlamentare, Consigliere regionale e Presidente della Provincia di Cuneo, Raffaele Costa ha dedicato la sua lunga esperienza politica anche al nostro territorio, contribuendo allo sviluppo sociale, economico e infrastrutturale di Mondovì e del Monregalese - dicono dall'amministrazione -. In segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta. Mondovì si stringe alla famiglia dell’On. Raffaele Costa e lo saluta con profondo rispetto e riconoscenza".

Alle 15, ora cui si svolgeranno le esequie, gli uffici pubblici sospenderanno le proprie attività per osservare un minuto di silenzio.

L’Amministrazione invita la cittadinanza, le istituzioni e le attività del territorio a unirsi al cordoglio, nel rispetto del carattere luttuoso della giornata.

Per Raffaele Costa, così come per Emma Bonino, il Governo ha stabilito i funerali di Stato che per l'ex ministro e parlamentare monregalese si terranno lunedì 14 settembre alle 15 nella Cattedrale di San Donato a Mondovì dove questa sera alle 19 sarà recitato il Santo Rosario.

News collegate:
 Addio a Raffaele Costa, politico liberale e primo europarlamentare della Granda - 11-09-26 08:43

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium