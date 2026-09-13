Bra, i Lions rispondono alla chiamata dell'Aido a sostegno di sport, salute e benessere

Il Lions Club Bra Host ha risposto presente alla chiamata dell'Aido a sostegno di sport, salute e benessere. Lunedì 7 settembre, a Bra, la delegazione guidata dal presidente Silvia Gullino, ha partecipato all'inaugurazione dell'area calisthenics, specialità sportiva che viene anche chiamata ginnastica artistica di strada, perché impegna gli atleti in figure ginniche a corpo libero, sfruttando la sola forza delle braccia e degli addominali.

Grazie a questo nuovo intervento, legato al progetto dell'Aido Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero, che si aggiunge all'area fitness inaugurata nel 2024, la piazzetta Aido è diventata il luogo perfetto per riscoprire il piacere dell'attività fisica.

Non è solo sport: è salute mentale e fisica che si fondono nel verde del Parco Atleti Azzurri d'Italia, diventando anche un importante strumento di aggregazione. Ed è proprio attraverso la presenza sul territorio e il dialogo diretto con le persone che Aido continua a diffondere la cultura del dono, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni.

Tutte le autorità e gli ospiti intervenuti all'appuntamento, tra i quali il governatore del Piemonte Alberto Cirio, hanno sottolineato il valore simbolico e concreto di un'opera che punta a rendere lo sport un linguaggio davvero universale. Complimenti, ma vogliamo saperne di più.

Che sport è il calisthenics?

Il calisthenics è una forma di allenamento fisico che si concentra sull'uso del peso corporeo per sviluppare forza, resistenza, flessibilità e agilità. Questo tipo di allenamento si basa su esercizi che coinvolgono movimenti naturali come piegamenti, trazioni, squat, affondi e molte altre varianti. Una delle caratteristiche distintive del calisthenics è che può essere praticato ovunque, senza la necessità di attrezzature costose o di un ambiente specifico. Inoltre, offre una vasta gamma di varianti che consentono a persone di diversi livelli di abilità di partecipare e progredire gradualmente.

Qual è la sua origine?

Calisthenics è il corrispondente inglese del termine italiano "callistenico" o "calistenico", un aggettivo qualificativo che si riferisce all'ormai noto metodo o sistema di allenamento basato sulla ginnastica a corpo libero, oppure ad uno specifico esercizio o workout, che coinvolge esercizi di forza e flessibilità come flessioni, trazioni, affondi, squat, plank, ponte, handstand e molte altre.

Che cosa vuol dire calisthenics?

Il termine plurale calisthenics viene quasi sempre usato come abbreviazione di "calisthenics exercises" (esercizi calistenici). L'etimologia di questo aggettivo, frequentemente utilizzato come sostantivo (abbreviazione di calisthenic training / workout), trae origine con tutta probabilità dall'unione delle parole greche "kallos", che significa bellezza (per enfatizzare il piacere estetico che deriva dalla perfezione del corpo umano) e "sthenos", che vuol dire forza (grande forza mentale, coraggio, forza fisica e determinazione). In un certo senso, racchiude l'essenza del calisthenics stesso.

Che scopo ha?

Il calisthenics include tutti quegli esercizi ginnici, eseguiti in maniera ritmica, atti a sviluppare la bellezza, la forza della figura e l'eleganza dei movimenti. Ha lo scopo di aumentare la forza, la flessibilità e la mobilità articolare sotto sforzo, la produzione e la tolleranza all'acido lattico e la resistenza specifica di breve durata, la capacità funzionale di esercitare forza e migliorare la forma fisica generale, tipo composizione corporea e prestazioni.

Una curiosità?

La pratica dei calisthenics fu documentata in uso già nell'antica Grecia, ad esempio tra gli eserciti di Alessandro Magno o dagli Spartani nella battaglia delle Termopili.