A Grinzane Cavour il convegno "Locazioni turistiche: quale equilibrio per il territorio?" [VIDEO]

Si è svolto ieri, lunedì 14 settembre, presso il castello di Grinzane Cavour, il convegno promosso dall'Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi, aderente all'ACA, dal titolo "Affitti brevi e territorio: quale equilibrio per il turismo del futuro?".

L'evento è servito per un'analisi del settore, delle dinamiche del mercato immobiliare locale e dell'accresciuta sensibilità delle comunità territoriali nei confronti del fenomeno turistico, che hanno indotto gli operatori dell'accoglienza a confrontarsi in una giornata incentrata sulla delicata tematica, con un approfondimento dedicato alle locazioni turistiche, al centro del dibattito per gli squilibri generati.

Sull'argomento, l'Associazione e Langhe Experience (la rete che unisce il Consorzio Turistico e il Consorzio Piccole Strutture Ricettive) hanno più volte richiamato l'attenzione, evidenziando la necessità di garantire condizioni di concorrenza corrette e trasparenti tra le diverse forme di ospitalità.

Il sottotitolo del convegno "Stesso mercato, stesse regole: come governare la crescita delle locazioni turistiche nel rispetto dei residenti, della qualità dell'offerta e della competitività delle destinazioni" proponeva già spunti per uno scambio di dati, opinioni e visioni, approfonditi da ospiti di assoluto rilievo e competenza: dal direttore generale di Federalberghi Alessandro Nucara, al presidente di Visit Piemonte Silvio Carletto, alla responsabile dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte Cristina Bergonzo.

A presentare due interessanti "case history" sono intervenuti il presidente di Federalberghi Firenze Francesco Bechi e il promotion manager di Bilbao Turismo Juan Baliño Gangoiti, per evidenziare problematiche e soluzioni che negli anni hanno coinvolto il capoluogo toscano e la capitale basca, due tra le più frequentate mete turistiche internazionali.

Hanno portato il saluto per l'Associazione Commercianti Albesi il presidente Giuliano Viglione e il direttore Fabrizio Pace, e per l'Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi il presidente Massimo Camia.

All'incontro hanno partecipato molti operatori dell'accoglienza, amministratori pubblici, Forze dell'Ordine, amministratori pubblici, referenti di scuole alberghiere e molti cittadini interessati all'evoluzione economica del territorio, rispetto alla quale il turismo gioca un ruolo fondamentale.

Videointerviste a Fabrizio Pace, Alessandro Nucara e Massimo Camia. Approfondimenti in seguito.