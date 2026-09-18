Gioielli sequestrati sulla A6 dalla Stradale di Mondovì: un vero "tesoro" recuperato a bordo di un furgone diretto in Francia

La Polizia di Stato ha portato a termine un importante recupero nell’ambito dei servizi di vigilanza e controllo del territorio lungo l’autostrada A6. Gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Mondovì hanno fermato per un controllo un furgone con targa francese, che proveniva dall’hinterland milanese ed era diretto verso la Francia.

Durante le verifiche, l'intuito degli operatori ha permesso di scoprire un ingegnoso nascondiglio all'interno dell'abitacolo. Occultata dentro un sacchetto di plastica a sua volta inserito in un pannolino per neonati, è stata rinvenuta un'ingente quantità di gioielli e monili. La conducente del veicolo non è stata in grado di fornire alcuna giustificazione plausibile circa la provenienza del materiale rinvenuto.

L'intero tesoretto è stato immediatamente sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti necessari a risalirne all'origine. La refurtiva comprende una vasta selezione di preziosi in oro, oro rosa e argento, tra cui diversi bracciali finemente lavorati con maglie a greca, traforate o a nastro, oltre a un modello rigido incastonato con nove monete messicane Dos Pesos.

Tra gli oggetti recuperati figurano numerose collane di varie lunghezze e trame, molte delle quali impreziosite da ciondoli raffiguranti cuori intrecciati, crocifissi con pietre, gocce con perle e immagini della Madonna. Ricca è anche la collezione di anelli decorati con pietre trasparenti, viola, blu, rosa e turchesi, insieme a motivi floreali, lavorazioni traforate e cameo raffiguranti mezzibusti su sfondo arancione, tra cui un esemplare che riporta l'incisione identificativa 463 A.R.

Completano il sequestro vari orecchini a forma di delfino, foglia e cappello con pendenti, un pendente raffigurante il sole e la luna, un cameo trasformabile in spilla, una medaglietta quadrangolare con incisa la data 12-6-38 e due monete commemorative in oro, rispettivamente da 50 pesos e 20 franchi della Repubblica Francese.

La Polizia di Stato invita chiunque riconosca tra questi oggetti elementi riconducibili a beni che gli sono stati sottratti a mettersi in contatto con la Sottosezione della Polizia Stradale di Mondovì. È possibile rivolgersi agli uffici telefonando al numero 0174566811 oppure inviando un'email all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps201.051a@pecps.poliziadistato.it.

Ecco l'elenco completo dei monili recuperati:

Bracciale rigido color oro con 9 monete incassate “Dos Pesos Estados Unidos Messicanos”

Bracciale color oro semirigido con maglie rettangolari a greca

Bracciale color oro con maglie rettangolari traforate contenente ognuna 3 pietre

Bracciale color oro rosa a maglia piatta, lunghezza 22 cm

Collana color oro lunghezza 60 cm con maglia catena piatta, doppia chiusura e ciondolo circolare privo della parte centrale

Collana color oro lunghezza 38 cm con ciondolo color oro raffigurante due cuori intrecciati

Collana tinta oro di 3 tonalità lunghezza 50 cm a maglie ovali ciascuna con due fori

Collana color oro lunghezza 40 cm a sezione circolare con maglie intrecciate

Collana color oro lunghezza 46 cm con ciondolo color oro a goccia con pietra liscia tipo perla

Collana color oro lunghezza 50 cm a maglia rettangolare con ciondolo circolare raffigurante mezzobusto della Madonna

Collana color oro lunghezza 46 cm con ciondolo raffigurante crocifisso color oro e 6 pietre

Anello color oro con corona centrale priva di pietra e tre pietre per ciascun lato

Anello color oro con 9 pietre incastonate color viola

Anello color oro a finitura liscia con quattro pietre incastonate + 2 per ogni lato

Anello color oro con pietra color rosa attorniata da 6 pietre di piccole dimensioni (1 rosa e 1 verde) e incisione 463 A.R.

Anello color oro decorato con figura irregolare realizzata a traforatura

Anello color oro decorato con una fila di pietre con pietre di colore verde su entrambi i lati

Anello color argento con pietra quadrangolare contornata da pietre di piccole dimensioni, e 2 pietre tonde ai lati

Anello color argento con pietra circolare contornata da pietre di colore blu

Anello color oro con 3 pietre tipo diamanti incastonate in decorazione ovale

Anello color oro con 6 pietre tipo diamanti incastonati a forma rettangolare

Anello color oro con pietra di colore blu e pietre tipo diamanti incastonati a forma di goccia sui lati

Anello color oro con ovale raffigurante mezzobusto di colore bianco su sfondo arancione

Anello color oro rosa con decorazione a forma di fiore e pietra centrale, con 6 piccole pietre disposte sulla circonferenza

Anello color oro con pietra centrale tipo diamante, 4 piccole pietre di colore blu e 2 a goccia di colore rosa

Anello sottile color oro con pietra turchese di forma ovale

Numero 3 orecchini color oro raffiguranti un delfino (un orecchino privo di gancio)

Coppia di orecchini color oro a forma di foglia

Coppia di orecchini color oro a forma rettangolare ricurva con trafori a greca

Numero uno orecchino color oro a forma di cappello triangolare con 6 pendenti

Moneta a forma circolare color oro 50 pesos

Moneta circolare color oro 20 franchi riportante dicitura “Republique Francaise”

Cameo color oro a ciondolo con spilla di forma ovale raffigurante mezzobusto di donna di colore bianco su sfondo arancione

Ciondolo di forma ovale con raffigurazione bianca su sfondo arancione di donna con vaso

Ciondolo colore oro raffigurante sole / luna

Ciondolo color oro di forma rettangolare raffigurante mezzobusto di una Madonna

Ciondolo color oro a forma di cuore con parte centrale color rosso

Medaglietta quadrangolare piatta con incisione sul fronte “12-6-38” e raffigurante sul recto mezzobusto della Madonna

Ciondolo color oro a forma di croce a superficie liscia

Ciondolo color oro raffigurante donna con vaso e diamante