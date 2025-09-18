 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 18 settembre 2025, 16:27

Sottrasse dal deposito l'auto che gli era stata sequestrata dai Carabinieri: condannato

Il mezzo dell'imputato era stato sottoposto alla misura amministrativa in quanto privo di assicurazione. Un militare: "Dopo un anno non pagò e spostò la macchina"

Tribunale di Cuneo

Tribunale di Cuneo

Tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena e 51 euro di multa

Questa la condanna che nei giorni scorsi il Tribunale di Cuneo ha inflitto a un uomo accusato di sottrazione di bene sottoposto a confisca

Nel febbraio 2020, nel corso di un normale controllo su strada, i Carabinieri lo avevano fermato per verificare che la sua auto viaggiasse in regola. In quell’occasione i militari avevano scoperto che la vettura dell’imputato era priva di assicurazione e per questo ne venne disposto il sequestro amministrativo. Nel mentre, il proprietario avrebbe dovuto custodire il mezzo in un luogo sicuro, oltre a provvedere alla sua regolamentazione e al pagamento della multa. 

Ma a distanza di un anno la situazione non cambiò. 

Quando i Carabinieri contattarono l’imputato per la confisca, visto che l’assicurazione ancora non era stata pagata, l’uomo si giustificò ammettendo di non riuscire a pagare. “Disse che non poteva assicurare l’auto — ha riferito in aula il carabiniere chiamare a redigere la notizia di reato - e che per la sua situazione contingente non poteva neanche sostenere le spese della confisca, con il trasferimento dell’auto al deposito di Beinette”. 

Quando però, qualche tempo dopo, i Carabinieri si recarono sul luogo dove l’auto sarebbe dovuta essere custodita, a casa dell’ex moglie, non la trovarono: l’uomo, come disse la donna, l’aveva portata via alcuni mesi prima

La Procura, che aveva già chiesto l’archiviazione del caso al termine delle indagini, ha insistito per riconoscere all’uomo la tenuità del fatto. Richiesta, questa, a cui si era associata anche la difesa.

CharB.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium