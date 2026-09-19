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Cronaca | 19 settembre 2026, 13:45

Malore sulla "ferrata degli Artisti a Magliolo: 40enne elitrasportata in ospedale a Mondovì

L’emergenza è scattata nella serata di ieri, 18 settembre

Malore sulla &quot;ferrata degli Artisti a Magliolo: 40enne elitrasportata in ospedale a Mondovì

Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, Vigili del Fuoco e l’elisoccorso dal Piemonte sono stati impegnati nella serata di ieri in un intervento in notturna sulla Ferrata degli Artisti, in località Magliolo.

L’emergenza è scattata per una donna che ha avvertito un malore mentre era in escursione con un’amica. 

Entrambe italiane e 40enni, si trovavano in una zona particolarmente impervia dopo aver superato il ponte tibetano. Di conseguenza, le operazioni per raggiungerle sono state delicate per Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco.

La donna è stata medicata e stabilizzata. Era cosciente, ma, vista la zona del soccorso, è stato necessario far intervenire l’elicottero piemontese.

Le due donne sono state recuperate. Una delle due è stata lasciata in piazzola e riaccompagnata alla propria auto, mentre l’altra è stata elitrasportata all’ospedale di Mondovì per accertamenti.

Redazione

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