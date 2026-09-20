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Storie di Alpimed - Azienda agrituristica Orto del Pian Bosco di Fossano
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Storie di ALPIMED | 20 settembre 2026, 06:15

Storie di Alpimed - Azienda agrituristica Orto del Pian Bosco di Fossano

Nella prima puntata della nuova rubrica Storie di Alpimed andiamo alla scoperta dell'Orto del Pian Bosco insieme al suo titolare, Andrea Giaccardi.

Nella prima puntata di STORIE DI ALPIMED, la rubrica nata nell'ambito delle attività di Alpimed+, il Piano integrato territoriale che unisce le province di Cuneo e Imperia al Dipartimento Francese delle Alpi marittime, andiamo a Fossano per conoscere Andrea Giaccardi, titolare dell'azienda agricola e agriturismo l'Orto del Pian Bosco. 

Scopriremo come con la sua passione per la natura abbia dato vita ad un’attività economica che riesce ad unire una produzione agricola sostenibile ad una vera e propria cura del territorio e della biodiversità.

Andrea giaccardi

Andrea giaccardi

Il negozio

Il negozio

Il laghetto artificiale

Il laghetto artificiale

Uno dei campi coltivati

Uno dei campi coltivati

Redazione

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