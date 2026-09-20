Storie di Alpimed - Azienda agrituristica Orto del Pian Bosco di Fossano

Nella prima puntata di STORIE DI ALPIMED, la rubrica nata nell'ambito delle attività di Alpimed+, il Piano integrato territoriale che unisce le province di Cuneo e Imperia al Dipartimento Francese delle Alpi marittime, andiamo a Fossano per conoscere Andrea Giaccardi, titolare dell'azienda agricola e agriturismo l'Orto del Pian Bosco.

Scopriremo come con la sua passione per la natura abbia dato vita ad un’attività economica che riesce ad unire una produzione agricola sostenibile ad una vera e propria cura del territorio e della biodiversità.