A Cheese Confartigianato Cuneo e Agenform hanno premiato i giovani casari [FOTO e VIDEO]

Confartigianato Cuneo e Agenform Consorzio hanno scelto Cheese, l’evento internazionale di Bra dedicato ai formaggi, per consegnare i premi della prima edizione del “Concorso nazionale per giovani casare e casari” dedicato a Gabriele Cappa, talentuoso contitolare del caseificio Sepertino di Marene, scomparso prematuramente.

Il concorso, svoltosi il 17 maggio scorso in Agenform a Moretta, ha visto la partecipazione di 85 formaggi provenienti da tutta Italia, realizzati da giovani già impegnati nei caseifici e da studenti in corso di formazione. Quattro le categorie contemplate: coagulazione lattica, pasta molle, pasta filata, formaggi a lunga stagionatura. I premi consistenti in attestati, denaro, voucher per i corsi Agenform e un soggiorno gratuito a Bra in occasione di Cheese, sono stati un’importante occasione per sottolineare la passione e l’impegno con cui tanti giovani oggi si stanno avvicinando al mestiere del casaro, dimostrando entusiasmo e volontà di proseguire nel solco di quell’eccellenza artigianale che tutto il mondo riconosce ed apprezza.

REMIAZIONE “LAVORATORI IN CASEIFICIO”

Categoria Coagulazione lattica

1° classificato: Carmelo Cacioppo con il formaggio Spalmabile SCP - Caseificio IIS "STANGA" - Scuola Casearia di Pandino – Pandino (CR) cremona

2° classificato: Girardi Angela con il formaggio Amore di Capra - Il Carro srl Società Agricola – Putignano (BA) bari

3° Classificato: Fabio Caimi con il formaggio Muffettato -Azienda Agricola Cascina Bagaggera – La Valletta Brianza (LC) lecco

Categoria Pasta Molle

1° classificato: Daria Mondino con il formaggio Toma del Nonno - Caseificio Sepertino s.n.c. – Marene (CN)

2° classificato: Jessica Bonomo con il formaggio Melz -Cascina Colombina – Melzo (MI) milano

3° Classificato: Danilo Elia Solinas con il formaggio Maccagno Biellese - Caseificio Rosso srl - Pollone (BI) biella

Categoria Pasta Tenera senza semicottura

1° classificato: Nicola Lunardon con il formaggio Morlacco Baby -Caseificio Castellan Urbano sas – Rosà (VI) vicenza

2° classificato: Federico Onnis con il formaggio Bucciatello - Caseificio Pascoli srl – Savignano sul Rubicone (FC) forlì-cesena

3° Classificato: Samanta Chiapale con il formaggio Lingotto - Caseificio San Maurizio s.r.l. – Dronero (CN)

Categoria Pasta semidura con semicottura

1° classificato: Luca Giotta con il formaggio Caprino di Puglia - Il Carro srl Società Agricola – Putignano (BA) bari

2° classificato: Gabriele Scilligo con il formaggio Nostrano della Val Formazza - Azienda Agricola Scilligo Gabriele – Formazza (VB) verbano-Cusio-Ossola

3° Classificato: Simone Ravizza con il formaggio Latteria semigrasso. -Azienda Agricola La Taiada – Berbenno di Valtellina (SO) sondrio

SEZIONE “STUDENTI”

Categoria “unica” Pasta Molle

1° classificato: Gruppo Lattiero Caseario della Formazione Professionale – Istituto/Ente: Fondazione Edmund Mach - CIF – San Michele all’Adige (TN) trento

2° classificato: Giovane Casara/Casaro – Michele Contini - Classe 5ª N – con il formaggio Quadrottino SCP Istituto/Ente: IIS "STANGA" - Scuola Casearia di Pandino – Pandino (CR) cremona

3° classificato: Giovane Casara/Casaro – gruppo - classe 5ª A dell'articolazione "produzioni e trasformazioni" e classe 5ª C dell'articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio". ISIS Paolino d'Aquileia – Cividale Friuli (UD) udine