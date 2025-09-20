Corsa alla presidenza del tribunale di Cuneo: tra i candidati spicca il magistrato Mario Amato

Nulla è ancora deciso, ma molto probabilmente potrebbe essere Mario Amato a raccogliere il testimone da presidente del tribunale di Cuneo dall’uscente Paolo Demarchi Albengo, che nel maggio scorso ha preso possesso alla corte d’appello di Trento.

La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, giovedì scorso, in occasione della seduta che da programma è stata chiamata a espirarmi sugli incarichi direttivi, ha indicato il nome di Amato come candidato alla presidenza della tribunale cuneese.

Classe 1959 e originario di Catania, Mario Amato, presidente vicario e presidente di sezione penale in Corte d’Appello a Torino, sembra essere il favorito per titoli e anzianità. Di contro, c’è l’imminente raggiungimento dell’età pensionabile, per i magistrati fissata a settant’anni: l’incarico alla presidenza è quadriennale ed è rinnovabile per un solo mandato.

A concorrere assieme al magistrato siciliano, c’è il togato Silvia Casarino, di Genova e già giudice di primo grado a Cuneo, oggi consigliera della Corte d’Appello nella sezione lavoro; Marco Ciccarelli, lodigiano di Codogno, classe 1967, presidente della sezione civile. Il quarto è il magistrato cuneese Sandro Cavallo, classe 1963, per lungo tempo in servizio come giudice a Cuneo e oggi distaccato presso la commissione esami a Roma.

Ora si attende la pronuncia del plenum del Csm.