METEO / Autunno sulla Granda, ma il caldo non molla: fino a 30 gradi

L'autunno arriva ufficialmente oggi, 21 settembre, ma sulla Granda l'estate sembra non avere ancora intenzione di lasciare spazio alla nuova stagione. Il fine settimana appena concluso ha regalato giornate di sole pieno e temperature elevate, che in alcune zone della provincia di Cuneo hanno sfiorato e raggiunto i 30 gradi. E anche la settimana che prende il via oggi non dovrebbe portare grandi cambiamenti sul fronte meteorologico.

Secondo le previsioni di Datameteo, nei prossimi giorni il tempo resterà infatti prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature ancora superiori alle medie del periodo. L'unico cambiamento significativo è atteso tra martedì e mercoledì, quando è previsto un calo delle massime di circa 5-6 gradi, prima di una nuova risalita nella giornata di giovedì.

Da oggi a venerdì 25 settembre il cielo sul Nord Ovest sarà per lo più sereno, con il possibile passaggio di qualche nube, generalmente innocua. A mantenere stabile la situazione sarà la presenza di un'area anticiclonica sull'Europa occidentale, particolarmente presente sulla Francia, che ostacolerà l'ingresso delle perturbazioni sul nostro territorio, almeno dalla porta occidentale.

Per oggi è atteso ancora un assaggio d'estate, con temperature massime che potranno raggiungere i 29-30 gradi. Domani e mercoledì è invece previsto un ridimensionamento, con valori massimi generalmente non oltre i 24-25 gradi. Giovedì potrebbe arrivare una nuova fiammata di caldo, seppur breve, con temperature fino a 27-28 gradi, mentre venerdì è atteso un nuovo, lieve calo.

Anche le temperature minime scenderanno a partire da domani e soprattutto mercoledì, per poi mantenersi sostanzialmente stabili, con valori compresi tra 12 e 16 gradi.

Sul fronte dei venti, prevarranno condizioni di calma o venti deboli e variabili. Qualche rinforzo da nord è atteso sulla Liguria centrale nella giornata di domani, mentre giovedì sulle Alpi nordoccidentali potranno verificarsi raffiche di Foehn anche molto forti, soprattutto nelle ore del mattino.

Per il momento, dunque, l'autunno sulla Granda sembra intenzionato a presentarsi con gradualità. Anche il prossimo fine settimana, secondo l'attuale tendenza, potrebbe trascorrere all'insegna del tempo bello e soleggiato, con temperature ancora gradevoli. Una previsione che dovrà naturalmente essere confermata dai prossimi aggiornamenti, ma che lascia intravedere un settembre destinato a chiudersi ancora con un volto decisamente estivo.