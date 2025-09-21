 / Cronaca

Cronaca | 21 settembre 2025, 10:32

Accoltellamento nella notte in un locale di Alba, ferito un 19enne

L'arma è stata trovata e posta sotto sequestro dai carabinieri, intervenuti sul posto. Si cercano testimoni tra i giovani presenti

Aggressione con un coltello nella notte tra sabato e domenica all’interno della discoteca Caffè Latino di Alba. 

Attorno alle 2, un ragazzo di 19 anni, di origini albanesi, è rimasto ferito all’addome. Soccorso dal 118, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Verduno, dove è già stato sottoposto a un intervento chirurgico: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo le prime informazioni raccolte, gli aggressori sarebbero due. Il coltello usato nell’attacco è stato ritrovato dai carabinieri, che lo hanno sequestrato dopo essere stato abbandonato sul posto.

Restano ancora da chiarire il movente e la dinamica dell’episodio. 

L’area in cui è avvenuta l’aggressione risulta priva di telecamere di sorveglianza, circostanza che rende più complesso il lavoro degli inquirenti.

I carabinieri invitano i responsabili a costituirsi e lanciano un appello ai giovani presenti in discoteca affinché forniscano testimonianze utili per ricostruire con precisione quanto accaduto.

redazione

