Accoltellamento nella notte in un locale di Alba, ferito un 19enne

Aggressione con un coltello nella notte tra sabato e domenica all’interno della discoteca Caffè Latino di Alba.

Attorno alle 2, un ragazzo di 19 anni, di origini albanesi, è rimasto ferito all’addome. Soccorso dal 118, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Verduno, dove è già stato sottoposto a un intervento chirurgico: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo le prime informazioni raccolte, gli aggressori sarebbero due. Il coltello usato nell’attacco è stato ritrovato dai carabinieri, che lo hanno sequestrato dopo essere stato abbandonato sul posto.

Restano ancora da chiarire il movente e la dinamica dell’episodio.

L’area in cui è avvenuta l’aggressione risulta priva di telecamere di sorveglianza, circostanza che rende più complesso il lavoro degli inquirenti.

I carabinieri invitano i responsabili a costituirsi e lanciano un appello ai giovani presenti in discoteca affinché forniscano testimonianze utili per ricostruire con precisione quanto accaduto.