Mensa scolastica a Mondovì: aperto il bando per il rimborso alle famiglie, domande fino al 23 ottobre

Le famiglie interessate e in regola con il pagamento di entrambe le rate del servizio di assistenza mensa relativo all’anno scolastico 2025/2026 e attuato presso le Scuole Primarie “Trigari”, “Borgo Ferrone”, “Rolfi”, “Calleri” e “Sant’Anna”, avranno tempo fino alle ore 23.59 del prossimo 23 ottobre per presentare l’apposita richiesta telematica di contributo. In tal senso, l’erogazione da parte del Comune di Mondovì avverrà entro e non oltre il 31 dicembre 2026 e sarà pari all’intero importo versato per le famiglie in regola con il pagamento di entrambe le rate entro il 20 giugno 2026 ed equivarrà, invece, alla sola seconda rata per coloro che hanno regolarizzato il pagamento dell’importo complessivo tra il 20 giugno e il 22 settembre 2026. Le famiglie che non avessero ancora saldato una parte di quanto dovuto entro il 22 settembre 2026, non potranno ovviamente richiedere alcun contributo in merito e saranno, anzi, escluse da ogni futura agevolazione finanziaria erogata dal Comune di Mondovì.

«Continuano gli sforzi della nostra Amministrazione per agevolare le famiglie nella fruizione di un servizio importante come l’assistenza mensa» il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore all’Istruzione Francesca Bertazzoli. «Abbiamo voluto destinare 20.000,00 euro di risorse comunali per supportare tutti i nuclei familiari in regola con il pagamento di entrambe le rate 2025/2026 e, in tal senso, confidiamo nella virtuosità degli utenti per l’anno scolastico appena iniziato. Un contributo eticamente significativo, per una Comunità monregalese sempre più solidale e coesa».

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito istituzionale. Per eventuali informazioni: info@comune.mondovi.cn.it .



