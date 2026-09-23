Bando OSS al CFP Cemon di Mondovì: ultime settimane per presentare la domanda

Sono aperte, e si avviano ormai alla scadenza, le iscrizioni al corso di prima formazione per Operatore Socio-Sanitario (OSS) organizzato dal CFP Cemon di Mondovì per l'anno formativo 2026/2027. Il bando, promosso in convenzione con il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (CSSM) e l'ASL CN1, mette a disposizione 25 posti.

Le domande di iscrizione, da presentare esclusivamente online, restano aperte fino alle ore 12 di venerdì 2 ottobre 2026. La procedura si compila collegandosi al link https://cfpcemon.it/v/formazione/operatore-sociosanitario .

Il bando si rivolge a giovani maggiorenni e adulti disoccupati in possesso di diploma di primo ciclo di istruzione, così come a lavoratori occupati privi di qualifica OSS che già operano presso strutture residenziali e semi-residenziali sociosanitarie e socioassistenziali.

Passaggio obbligatorio per tutti i candidati è l'incontro di orientamento, fissato per giovedì 8 ottobre 2026 alle ore 14, presso la sede del CFP Cemon di Via Conti di Sambuy 26, a Mondovì. Per i candidati disoccupati è inoltre prevista una prova di selezione, composta da un questionario scritto e da un colloquio orientato a valutare motivazione, attitudine e capacità relazionali.

Il corso ha una durata complessiva di 1000 ore, tra lezioni teoriche, stage e prova finale, e si conclude con il rilascio della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario. La quota di partecipazione a carico dei candidati è calcolata in base alla fascia ISEE, con possibilità di frequenza gratuita per i redditi più bassi.

Per informazioni maggiori informazioni contattare il CFP Cemon, sede di Mondovì, Via Conti di Sambuy 26 al tel. 0174 42135.