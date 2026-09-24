Nei sentieri di Prazzo si incontrano cervi, lupi e aquile grazie alla realtà aumentata

Entrare in un bosco della Valle Maira, percorrerne i sentieri e, all'improvviso, trovarsi davanti un cervo, un lupo, un camoscio o un'aquila. Non dietro a uno schermo e nemmeno all'interno di un museo, ma esattamente lì, nel loro ambiente naturale, grazie alla realtà aumentata.

È questa l'originale idea alla base di Prazzo Animal Revival, l'inedito percorso immersivo realizzato nel Comune di Prazzo, nel cuore della Valle Maira, che utilizza la tecnologia per accompagnare grandi e piccoli alla scoperta della fauna che popola le montagne e i boschi del territorio.

L'esperienza è volutamente semplicissima. Lungo il sentiero sono stati posizionati piccoli totem, studiati per integrarsi nel contesto naturale, sui quali è presente un QR Code. È sufficiente inquadrarlo con il proprio smartphone per iniziare immediatamente l'esperienza, senza scaricare App, installare programmi o registrarsi a servizi.

A quel punto il bosco cambia prospettiva.

Attraverso la realtà aumentata gli animali vengono visualizzati direttamente nell'ambiente che circonda il visitatore, con dimensioni e movimenti capaci di restituire una sensazione estremamente realistica. Gli animali si muovono, emettono i propri versi e possono essere osservati attraverso lo smartphone quasi fossero realmente presenti lungo il percorso.

Aquila, cervo, cinghiale, lupo, camoscio e capriolo diventano così i protagonisti di un modo completamente nuovo di raccontare la montagna.

L'obiettivo, tuttavia, non è soltanto stupire. Ogni incontro è accompagnato da specifiche schede di approfondimento (in inglese ed italiano) attraverso le quali è possibile conoscere meglio l'animale, scoprirne le caratteristiche, le abitudini e il rapporto con l'ambiente nel quale vive. Un'esperienza pensata quindi per essere divertente e spettacolare, ma allo stesso tempo didattica, capace di coinvolgere famiglie, bambini, scuole, escursionisti e appassionati di natura.

Il progetto nasce dalla volontà dell'Amministrazione comunale di Prazzo di sperimentare un modo nuovo di valorizzare il proprio patrimonio naturale e di farlo conoscere attraverso strumenti capaci di dialogare anche con le nuove generazioni.

«Abbiamo voluto inventare e creare un'esperienza che permettesse soprattutto ai bambini e alle famiglie di scoprire il nostro bosco in maniera nuova, coinvolgente e divertente, senza però alterarne l'identità – spiega Gabriele Lice, Sindaco di Prazzo –. La tecnologia in questo caso non allontana dalla natura, ma aiuta ad avvicinarsi ad essa, a conoscerla meglio e a guardare con occhi diversi ciò che ci circonda. Prazzo e la Valle Maira hanno un patrimonio ambientale straordinario e crediamo che innovare significhi anche trovare nuovi linguaggi per raccontarlo e renderlo accessibile a tutti».

Una scelta che utilizza quindi l'innovazione come strumento per valorizzare e raccontare il patrimonio naturale senza snaturarlo e senza trasformare il bosco in qualcosa che non gli appartiene. Al contrario, la tecnologia diventa quasi invisibile e serve a far guardare con maggiore attenzione ciò che già esiste.

È proprio questo uno degli elementi più innovativi di Prazzo Animal Revival: il digitale non sostituisce l'esperienza nella natura, ma la amplifica.

La tecnologia e i contenuti del progetto sono stati realizzati da tabUi, piattaforma digitale italiana dedicata alla valorizzazione e alla promozione dei territori attraverso strumenti innovativi, contenuti geolocalizzati ed esperienze digitali. tabUi permette a Comuni, enti e destinazioni turistiche di raccontare luoghi, itinerari, cultura e patrimonio locale utilizzando tecnologie capaci di accompagnare il visitatore direttamente sul territorio.

Nel caso di Prazzo, questa tecnologia esce simbolicamente dallo smartphone per entrare nel bosco e trasformare una passeggiata in un'esperienza di scoperta.

Il risultato è un percorso nel quale natura, educazione e innovazione convivono: si cammina realmente nel bosco, si osserva il paesaggio, si ascoltano i suoni della montagna e, attraverso il proprio telefono, si possono incontrare gli animali che ne sono gli abitanti più affascinanti.

Una modalità di fruizione particolarmente adatta anche alle nuove generazioni, abituate a utilizzare strumenti digitali, ma che proprio attraverso il digitale possono essere stimolate a conoscere meglio l'ambiente naturale e a viverlo con maggiore curiosità e consapevolezza.

Prazzo Animal Revival rappresenta così un nuovo modo di raccontare i territori montani: non portando le persone davanti a uno schermo, ma utilizzando lo schermo per farle entrare ancora di più dentro la natura.

E in Valle Maira, a Prazzo, da oggi può accadere che durante una passeggiata nel bosco ci si trovi faccia a faccia con un lupo, un cervo o un camoscio a poche decine di metri sullo stesso percorso.

L'inaugurazione è prevista sabato 3 ottobre alle ore ore 15.00 – Prazzo Superiore lungo la strada per il colle San Giovanni