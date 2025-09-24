Colle dell’Agnello: lavori da mezzo milione di euro, stamattina la prima nevicata

Stamattina, mercoledì 24 settembre, sono scesi circa dieci centimetri di neve al colle dell’Agnello, ma la strada resta aperta e, salvo eventi atmosferici eccezionali, lo sarà almeno fino alla Fiera di Saint-Luc a Guillestre, in programma dal venerdì 18 a lunedì 20 ottobre.

L’obiettivo condiviso dal protocollo transfrontaliero tra la Provincia di Cuneo e il dipartimento francese è di prolungarne la percorribilità fino al 2 novembre, meteo permettendo.

La Fiera di Saint-Luc, che coincide con la ricorrenza del patrono San Luca, è una delle manifestazioni agricole più importanti delle Hautes-Alpes e richiama tradizionalmente un gran numero di visitatori, anche dall’Italia, che raggiungono Guillestre transitando proprio dal colle dell’Agnello.

Con i suoi 2.744 metri, il valico è il secondo automobilistico più alto d’Italia, superato solo dal Passo dello Stelvio (2.757 metri), e il terzo d’Europa, preceduto dal col dell’Iseran (2.764 metri).

Intanto, sul colle sono in corso lavori che cambieranno in maniera significativa l’assetto della viabilità e dei parcheggi già dalla prossima stagione estiva con l’apertura di giugno 2026.

L’intervento, dal costo complessivo di circa 500 mila euro, è finanziato nell’ambito del programma regionale “Grands Cols”, che coinvolge la Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) e la Provincia di Cuneo, con l’obiettivo di valorizzare sette valichi transfrontalieri delle Alpi Cozie.

Dopo l’avvio del cantiere già lo scorso anno, con la realizzazione dei primi parcheggi sul lato francese, i lavori sono entrati nel vivo: lo spiazzo in vetta, retrostante la statua lignea dedicata al ciclista Michele Scarponi (inaugurata nel 2018 in memoria della sua impresa al Giro d’Italia 2016) è stato ampliato e viene ora pavimentato con blocchetti di porfido al posto dell’asfalto. A fine cantiere saranno collocati anche nuovi arredi urbani.

La novità principale riguarda la sosta: in futuro non sarà più possibile parcheggiare in cima al colle.

Nei giorni scorsi Andrea Allasina sindaco di Pontechianale e la sua omologa francese Valérie Garcin di Molines-en-Queyras hanno effettuato un sopralluogo con i tecnici della Provincia di Cuneo e del dipartimento delle Hautes-Alpes per individuare le nuove aree di parcheggio sul versante italiano che sorgeranno in prossimità del rifugio degli Alpini, qualche tornante sotto la vetta, dal quale si potrà poi raggiungere la cima attraverso un apposito sentiero.

(Il sindaco di Pontechianale Andrea Allasina e la sindaca francese Valerie Mairie de Molines en Queyras durante un sopralluogo con i tecnici della Provincia di Cuneo e del dipartimento delle Hautes-Alpes)



Proprio sul rifugio degli Alpini si concentra ora l’attenzione dell’amministrazione comunale di Pontechianale.

“Realizzando il parcheggio davanti al rifugio, come Comune di Pontechianale - spiega il sindaco Allasina - ci stiamo attivando per acquistare la struttura e utilizzarla per la promozione del colle. Nei giorni scorsi mi sono recato a Torino agli uffici della direzione regionale dell’Agenzia demanio, dove tornerò prossimamente perché siamo in trattative per l’acquisto della struttura. Il rifugio degli Alpini è passato da poco dal demanio militare a quello civile e siamo interessati ad acquistarlo per poi ristrutturarlo per realizzare un’ area di accoglienza turistica”.



