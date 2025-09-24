 / Cronaca

Cronaca | 24 settembre 2025, 09:16

Mondovì, auto senza conducente prende velocità e si ribalta in vicolo Pizzo

La dinamica esatta rimane da accertare ma l'autovettura, di proprietà di un cittadino svizzero, posteggiata all'imbocco della strada, potrebbe non essere stata assicurata correttamente con il freno a mano

Attimi di apprensione questa mattina, mercoledì 24 settembre, a Mondovì Piazza dove un'autovettura - senza conducente a bordo - si è cappottata su un lato in vicolo Pizzo. 

La dinamica esatta rimane da accertare ma l'autovettura, di proprietà di un cittadino svizzero, posteggiata all'imbocco della strada, potrebbe non essere stata assicurata correttamente con il freno a mano. 

Il mezzo ha guadagnato velocità a causa della pendenza della via, arrestando la propria corsa a metà del vicolo, in prossimità di un muretto e ribaltandosi poi su un lato. 

Immediati i soccorsi dei passanti e dei residenti che, udito il boato poco prima delle 9, sono usciti in strada. Non risultano fortunatamente feriti in quanto, non vi erano persone a piedi nel vicolo in quel momento.

Attesa la rimozione del mezzo.

