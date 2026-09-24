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Politica | 24 settembre 2026, 18:53

Borgo San Dalmazzo, nuova rotatoria in via Cuneo e ciclopedonale per Roccasparvera nel prossimo Consiglio comunale

All'ordine del giorno della seduta convocata per mercoledì 30 settembre l'accordo per lo snodo viario della zona commerciale, la ciclabile del Pr Fesr e il bilancio consolidato

Borgo San Dalmazzo, nuova rotatoria in via Cuneo e ciclopedonale per Roccasparvera nel prossimo Consiglio comunale

La viabilità al centro del prossimo Consiglio comunale di Borgo San Dalmazzo. Convocato in seduta straordinaria per martedì 29 settembre alle 17.30 (in prima convocazione) e per mercoledì 30 settembre alle 18 (in seconda convocazione), al primo posto tra i punti all'ordine del giorno si discuterà il via libera all'accordo procedimentale (ex art. 11 della Legge 241/90) per la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra via Cuneo e strada Tetto Baccano. Si tratta di un intervento strategico, atteso per fluidificare il traffico in un'area a forte vocazione commerciale, migliorando sia la sicurezza stradale sia i raccordi con la viabilità ordinaria circostante.

Subito a seguire, la discussione di sposterà sulla variante semplificata al Prgc legata al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la nuova pista ciclabile di collegamento tra Borgo San Dalmazzo e Roccasparvera, finanziata nell'ambito dei fondi europei Pr Fesr 2021/2027 (Bando "Piemonte in bici").

L'elenco prosegue con altre questioni amministrative e finanziarie tra cui l'approvazione del Bilancio Consolidato 2025 del Gruppo Amministrazione Pubblica, una variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028 e l'aggiornamento del regolamento della Biblioteca Civica “Anna Frank”.

In chiusura si discuterà anche dell'accorpamento al demanio stradale di alcune porzioni di terreno in via Monviso, corso Mazzini e strada Tetto Marchisan Sottano, oltre all'adeguamento delle modalità telematiche e delle dirette per le sedute consiliari.

Sara Aschero

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