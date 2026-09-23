Dl Carburanti, Bergesio (Lega): "Provvedimento fondamentale per famiglie, trasporti ed economia"

"Con il via libera definitivo dell'Aula del Senato al DL Carburanti, la maggioranza e il Governo confermano la massima attenzione alle esigenze concrete di cittadini, imprese e settori strategici del Paese. Un provvedimento organico che interviene sul calo dei prezzi del carburante, sostiene la filiera dell'autotrasporto e fornisce garanzie fondamentali per la continuità e il rilancio del polo industriale dell'ex Ilva."

Lo dichiara in una nota il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio.



"Sul fronte dell'energia e dei trasporti – prosegue il parlamentare, vicepresidente della Commissione Attività Produttive di Palazzo Madama – parliamo di misure tangibili: i tagli mirati alle accise su gasolio e biodiesel hanno portato un risparmio concreto ai distributori, mentre con quasi 400 milioni di euro complessivi rafforziamo e proroghiamo il credito d'imposta per le nostre imprese di autotrasporto merci, passeggeri e noleggio con conducente. Un sostegno indispensabile per chi fa muovere l'economia reale".



"Altrettanto determinante è il pacchetto relativo all'ex Ilva e ad Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Sblocchiamo un ulteriore finanziamento di 100,5 milioni di euro per l'anno in corso per garantire continuità nelle more della cessione aziendale, introduciamo l'autorizzazione integrata ambientale statale per i siti strategici e assicuriamo tutele per il recupero delle risorse pubbliche", dice il Senatore della Lega.



"Anche con queste misure, confermiamo che tutela del potere d'acquisto, vicinanza alle filiere produttive e salvaguardia delle famiglie restano i pilastri dell'azione di questo Governo", conclude Bergesio.