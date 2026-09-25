Alba, al Micro Festival Milton l'autore Paolo Bosca presenta il libro "Fare utopia"

Si terrà giovedì 1° ottobre alle ore 18.30 a Döm Spazi Condivisi, in via Giacosa 7 ad Alba, il terzo appuntamento della terza edizione del "Micro Festival Milton – Utopie". Per l'occasione verrà presentato il libro "Fare utopia", edito da Nottetempo.

All'incontro sarà presente l'autore Paolo Bosca, classe 1996, giovane albese trapiantato a Venezia dove collabora con l'Università Iuav.

Dopo il diploma al Liceo Cocito di Alba, la laurea in filosofia e gli anni nell'editoria, Bosca ha conseguito tra le università di Pollenzo e Torino un dottorato in Estetica focalizzato sul cibo e sull'impatto delle pratiche agricole, prendendo parte a ricerche collettive e firmando diversi articoli specialistici.

Il saggio mostra come le attuali manifestazioni di dissenso condividano l'esigenza di uno spazio d'azione trasformativa: dalle campagne del Salento ai vigneti della Val di Susa presidiati dai No Tav, dalla Zad di Notre-Dame-des-Landes agli orti urbani delle periferie.

Il volume suggerisce una teoria dell'utopia incentrata sulla collaborazione tra umani e non-umani, raccontando battaglie sul campo che dimostrano come ogni evoluzione necessiti di terra fertile per nutrire alternative all'esistente e trasformare il mondo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 329/42.92.405.