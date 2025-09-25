Lutto a Saluzzo per la morte dell’imprenditore Franco Ternavasio

Cordoglio a Saluzzo per la morte, avvenuta questa mattina di Franco Ternavasio. Aveva 78 anni. Era molto conosciuto e considerato da tutti un ottimo imprenditore, di acuta lungimiranza e coraggio.

Dopo aver lavorato alla Riv Skf di Torino, storica azienda produttrice di cuscinetti a sfera e specializzata in meccanica di precisione, fondò a Saluzzo la Scati srl, nel 1974, in via della Croce. L’azienda dopo la pensione di Ternavasio è stata acquisita da tre ex dipendenti ed è ora la New Scati Srl che continua l’attività di vendita nel campo dei cuscinetti e dei prodotti per la manutenzione industriale.

Alcuni anni fa aveva subito il grande dolore della perdita della figlia Manuela. Lascia la moglie Luciana Mori, la figlia Claudia e tutti i nipoti.

La salma sarà esposta presso le camere mortuarie della “ Casa del Commiato Calosso e Demaria” in via San Nicola 23. Il rosario sarà recitato, domani, venerdì 26 settembre alle 19 presso la Cattedrale di Saluzzo, dove avrà luogo il funerale sabato 27 settembre alle 15.