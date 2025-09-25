 / Cronaca

Cronaca | 25 settembre 2025, 13:22

Lutto a Saluzzo per la morte dell’imprenditore Franco Ternavasio

50 anni fa fondò la Scati srl. Aveva 78 anni. Il funerale sabato pomeriggio in Duomo

Cordoglio a Saluzzo per la morte, avvenuta questa mattina di Franco Ternavasio.  Aveva 78 anni. Era molto conosciuto e considerato da tutti un ottimo imprenditore, di acuta lungimiranza e coraggio. 

Dopo aver lavorato alla Riv Skf di Torino, storica azienda produttrice di cuscinetti a sfera e specializzata in meccanica di precisione, fondò a Saluzzo la Scati srl, nel 1974, in via della Croce.  L’azienda dopo la pensione di Ternavasio è stata acquisita da tre ex dipendenti ed è ora la New Scati Srl che continua l’attività di vendita nel campo dei cuscinetti e dei prodotti per la manutenzione industriale.

Alcuni anni fa aveva subito il grande dolore della perdita della figlia Manuela. Lascia la moglie Luciana Mori, la figlia Claudia e tutti i nipoti.

La salma sarà esposta presso le camere mortuarie della “ Casa del Commiato Calosso e Demaria” in via San Nicola 23. Il rosario  sarà recitato, domani,  venerdì 26 settembre alle 19 presso la Cattedrale di Saluzzo, dove avrà luogo il funerale sabato 27 settembre alle 15.

vilma brignone

