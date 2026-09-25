L'Oroscopo di Corinne dal 25 settembre al 1° ottobre

ARIETE: Con la Luna, che il 26 settembre si fa bella piena nella vostra costellazione, preventivate dei giorni fermentati, annoveranti un fracco di cosine da sistemare, capitoli da chiudere e volontà altrui da accettare senza picchiare sui medesimi… Rimarrete stupiti dinanzi ad una scoperta, pagherete lo scotto di un eventuale errore, avrete talvolta le paturnie o riceverete missive sbalordenti. Tassativo obliare il passato e pensare all’avvenire. Fattibili dei contatti con legali.

TORO: La settimana si prospetta essere intrigante ma spossante al punto di non saper da dove iniziare ad organizzarvi adeguatamente affinché ciò che vi sete prefissati dia frutti prelibati… Non fatevi prendere dall’ansia e vedrete che ogni pedina andrà al suo posto e i vostri meriti riconosciuti. L’invidia e la gelosia son figlie dell’ignoranza: mostratevi superiori sfoderando un bel sorrisino e raccontando solo ciò che vi fa comodo… Battibecchi con congiunti o parenti.

GEMELLI: Piuttosto incasinati e con il cervello fumante non saprete bene da dove cominciare a mettere ordine nelle confuse idee, comprese delle situazioni operative o familiari destanti ansia. Spunteranno pure delle indignazioni verso chi ha centomila pretese e, al fine di non beccare una bidonata, vi converrebbe drizzare le antenne e non fidarvi ciecamente di una persona ambigua e birbona. Guardatevi altresì dagli sbalzi di temperatura e non stancatevi oltremisura.

CANCRO: Il passato, il presente e il futuro si confonderanno, la stanchezza predominerà, la tristezza si insinuerà tra le ragnatele del subconscio e qualche timore vi commuterà in cancretti mogi ed apprensivi … Ma, anche se il periodo è stato tosto, concedetevi una sana follia e confidate in miglioramenti al di là di quelle rogne ed asprezze che Saturno ha propinato apprestandovi ad un week end movimentato. Fastidi per un congiunto o una bestiola. Contatti con bancari o dottori.

LEONE: Poiché il troppo storpia non abusate delle vostre energie per poi ritrovarvene sprovvisti nel momento di maggior necessità. In simultanea cercate di essere meno nervosi, di capire le intime contraddizioni di un soggetto a voi vicino, limitate gli sborsi e valorizzate delle amicizie forse fin troppo trascurate… Tra giovedì e lunedì vi accadranno cose strane, vi libererete di un fardello o riceverete un inopinato comunicato. Diverbi in casa o sul lavoro.

VERGINE: Non è mai troppo tardi per fantasticare anche se la realtà può a volte amareggiare come successo antecedentemente. Ma adesso è alla vostra serenità che dovete pensare cercando di incrementare l’autostima e accantonando il timore di sbagliare perché di paure è lastricata la via degli insuccessi e dell’infelicità. Ragion per cui, se una faccenda impensierisce, adoperatevi per mutare lo stato delle cose. Nel weekend farete un giretto o vi caverete uno sfizietto.

BILANCIA: Visto che, dal 29 settembre, il sestile di Marte vi sosterrà, debellate i brutti pensieri, coltivate la pianticella dell’amore, dell’amicizia e, se le cose non fungono un granché, sappiate che presto debellerete ciò che faceva penare. Occhio solo a non costruire castelli in aria e poi, in occasione del vostro compleanno, organizzate un combino carino a meno che le sorprese non provengano da altri! Simpatia da approfondire. Omaggio assai gradito.

SCORPIONE: Sarete presissimi da varie questioni ma, poiché la soluzione è a portata di giornata, attizzate la fiammella dell’ottimismo confidando in un autunno colmo di variazioni, un minuto incremento delle finanze, dei salubri raduni e una ripresa sul fronte generale. Ciononostante vi arrabbierete con chi reputate non capisca niente oppure in un attimo di distrazione smarrirete oggetti od incartamenti. Una saggia personcina vi aiuterà inoltre a risolvere un problema.

SAGITTARIO: La pace interiore appaga sensi e cuore … Rimembratelo in questo strampalato lasso temporale dove gli imprevisti sembrano trasbordare e le persone stupire… Soltanto guardando avanti con ardore riuscirete in un sospirato intento e una rogna scampata vi farà tirare dei lunghi ossigenati respiri … Possibile recupero di una sommetta alternato ad uno sborso indecoroso. Fastidi connessi a stomaco, denti, circolazione o alimentazione. Domenica buffa.

CAPRICORNO: In punta di stelle comincerete a realizzare aspirazioni affievolite da circostanze avverse riuscendo a strappare al fato privilegi che pianeti bizzosi e tipi altezzosi si allietavano a sottrarre… Un paio di questioni si definiranno, l’insoddisfazione si placherà e la ragione trionferà. Ciononostante subentreranno contatti con medici, supervisori, affetti da ridimensionare, new da figlioli, genitori o anziani signori, gelosie da femmine arpie e un week end singolare.

ACQUARIO: Vorreste pianificare la quotidianità e possedere quelle certezze che ogni tanto vacillano andando conseguentemente in tilt quantunque vi si sconquassassero dei piani o vi trovaste dinanzi a delle inattese sorprese. Un componente del nucleo domestico andrà spalleggiato mentre un posteriore soggetto farà uscire dal seminato… Un combino invece potrebbe avere il potere di risollevare il morale: quindi non posticipatelo e vi divertirete. Infiammazioni.

PESCI: La settimana non sarebbe malvagia se non fosse per delle questioni da chiarire, dei conti da far quadrare e qualcheduno avente il potere di farvi inalberare! Due persone, oltretutto, ficcheranno il naso nelle vostre faccende private con l’intento di sciupare un’amicizia o una collaborazione. A ciò si aggiungono delle chiamate inaspettate, un viavai di uscite ed entrate, degli sbuffi intermittenti e degli attimi gaudenti alternati a missive sorprendenti. Incomodi intestinali.

Con la penna della speranza scrivete, nel cielo stellato, ciò che vorreste veder realizzato!