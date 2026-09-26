Da Bene Vagienna alla Guinea: lunedì 28 settembre si racconta il progetto di cooperazione 2Di Bene in Beindou"

Si terrà lunedì 28 settembre alle ore 20,45 presso la Sala Napoleonica di Palazzo Lucerna di Rorà, in via Roma 125, l'ultimo seminario divulgativo della progettazione di cooperazione decentrata 2025/2026 intitolata "Di Bene in Beindou". Il progetto, in continuità con altri interventi precedentemente realizzati, ha visto come soggetto promotore ed ente capofila il Comune di Bene Vagienna con il progressivo coinvolgimento dell'Unione del Fossanese.

Partner principale e anima del progetto è stata l'Associazione APDAM (A Proposito Di Altri Mondi), ente del terzo settore di Bene Vagienna da anni attivo nella cooperazione decentrata nei paesi dell'Africa Occidentale. APDAM - con la propria rete di relazioni e professionisti - ha permesso la realizzazione delle attività previste e il raggiungimento degli obiettivi prescritti. Collabora all'iniziativa progettuale anche la Cooperativa sociale Motiva, capofila del progetto SAI Cuneo. Al seminario conclusivo interverranno:

- Claudio Ambrogio, Sindaco di Bene Vagienna e componente della Giunta dell'Unione del Fossanese

- Rosaria Dogliani, Vicesindaco del Comune di Bene Vagienna e consigliere dell'Unione del Fossanese

- Giorgio Garelli, esperto di cooperazione internazionale decentrata, già dirigente della Regione Piemonte per le attività di cooperazione allo sviluppo

- Christian Foti, Direttore dell'Associazione APDAM "A Proposito Di Altri Mondi ETS"

- Amadou Djiby Lo, Volontario APDAM rappresentante dell'Associazione per il Senegal

- Alberto Galleano, Consigliere comunale di Salmour, con delega all'Unione del Fossanese

- Lucrezia Riccardi, Responsabile Area Migranti della Cooperativa sociale Motiva.

L'iniziativa progettuale, che si conclude con il mese di settembre, è stato il terzo progetto attuato dalla Città di Bene Vagienna ed ha beneficiato di un contributo del Settore Affari Internazionali della Regione Piemonte – Fondazione Compagnia di San Paolo sul Bando "Piemonte e Africa sub-sahariana – anno 2024".

Il progetto ha avuto un'attenzione specifica anche all'attività di valorizzazione dell'impegno degli enti locali e associazioni del territorio nell'ambito della cooperazione internazionale, in questo caso a supporto, innovativo e fecondo, della popolazione del Comune di Beindou, nella regione di Faranah della Repubblica di Guinea. Per condividere e comunicare all'opinione pubblica un esempio di buona prassi e di continuità di partenariato e per riconoscere il ruolo che può avere il sostegno dei nostri territori nei processi di trasformazione del futuro rurale sostenibile di una comunità di circa 14.000 abitanti lontana, ma per alcuni aspetti anche simile ai contesti sociali e demografici dei comuni coinvolti, che sono: Bene Vagienna, Genola, Lequio Tanaro, Salmour e Sant'Albano Stura.

Per questi motivi il progetto ha previsto momenti pubblici dal titolo "DI BENE IN BEINDOU – un racconto di cooperazione decentrata, agricoltura sostenibile e legami fra territori" per informare sulle azioni realizzate, per condividere il senso di una cultura diffusa della solidarietà internazionale, per contribuire a ridurre le distanze fra i popoli e per stimolare eventuali nuovi interventi capaci di cambiare le prospettive.

Per raggiungere questo obiettivo culturale e di sensibilizzazione è stato definito la serata prevede interventi di racconto e narrazione, per immagini e parole, volti alla condivisione del lavoro fatto, dei risultati conseguiti, delle relazioni instaurate e delle prospettive future. L'ingresso è libero.