Scuola, 6,8 milioni dalla Fondazione Crt: nel Cuneese tornano il Progetto Diderot, i percorsi 4+2 e il doposcuola

Nuove occasioni di crescita per studenti e docenti del cuneese grazie a tre progetti della Fondazione CRT per la scuola. Con un investimento complessivo di 6,8 milioni di euro la Fondazione porterà nelle classi piemontesi e valdostane il Progetto Diderot, rinnovato e ampliato, e rafforzerà il dialogo tra scuola e mondo del lavoro con Insieme per il Successo Formativo – FFTP 4+2. Accanto a questi interventi prenderanno il via anche i percorsi di pre e doposcuola finanziati nell'ambito del progetto Il mio Posto nel Mondo, dedicato al tempo extrascolastico.

"La scuola è il luogo in cui si costruisce il futuro delle nostre comunità - afferma Anna Maria Poggi, Presidente della Fondazione CRT -. Per questo continuiamo a investire nell'educazione come leva di crescita, inclusione e sviluppo. Dall'infanzia all'ingresso nel mondo del lavoro accompagniamo ragazze e ragazzi con strumenti diversi ma complementari: promuoviamo la curiosità, rafforziamo le competenze, favoriamo l'incontro con il mondo delle professioni e sosteniamo chi vive situazioni di maggiore fragilità. Vogliamo contribuire a una scuola sempre più innovativa, inclusiva e capace di rispondere alle sfide del presente, affinché ogni ragazza e ogni ragazzo possa sviluppare pienamente il proprio talento".

"Grazie alla consolidata collaborazione con Fondazione CRT, il progetto Diderot propone anche per quest'anno alle scuole della nostra provincia un'offerta didattica di grande qualità e attualità. Una sinergia che conferma il comune impegno a investire sulla formazione e sulla crescita delle giovani generazioni, con l'obiettivo di coltivare e valorizzare i loro talenti" aggiunge il presidente di Fondazione CRC, Mauro Gola.

"Il considerevole investimento della Fondazione CRT e la sinergica collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale con la Fondazione - dichiara Stefano Suraniti, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – hanno reso possibile, e continuano a rendere possibile, l'attuazione di iniziative educative utili nell'ambito della formazione dei nostri giovani, finalizzate a potenziare la didattica con percorsi e metodologie innovative e per favorire lo sviluppo delle competenze utili per la crescita personale. È fondamentale lavorare in modo proattivo con tutti gli attori del territorio per dare ai nostri allievi e alle nostre allieve pari opportunità, assicurando loro una scuola giusta garante del diritto allo studio sancito dall'articolo 34 della nostra Costituzione".

Progetto Diderot: la più ampia offerta educativa di sempre

Riparte il Progetto Diderot, storico programma della Fondazione CRT che, per l'anno scolastico 2026/2027, mette a disposizione delle scuole del Piemonte e della Valle d'Aosta 30 linee progettuali, di cui 13 completamente nuove, grazie a un investimento di 2,8 milioni di euro. Dopo la prima tappa a Torino, proseguirà in tutte le province del Piemonte e ad Aosta la presentazione del progetto.

L'iniziativa coinvolge scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e CPIA, offrendo percorsi che affiancano la didattica tradizionale con metodologie innovative e laboratoriali.

L'offerta affronta alcuni dei temi più rilevanti della contemporaneità: competenze STEM e digitali, intelligenza artificiale, bioingegneria, matematica, educazione finanziaria, sostenibilità ambientale, cittadinanza attiva, prevenzione della violenza di genere, orientamento scolastico e professionale, valorizzazione del patrimonio culturale, arte, storia, filosofia e creatività.

Tra le novità di questa edizione nasce la community Amici del Diderot: gli studenti del Liceo Coreutico Teatrale Germana Erba racconteranno le attività delle diverse linee progettuali attraverso interviste, reportage e contenuti multimediali, dando voce ai protagonisti dell'iniziativa.

Dal 2026/2027 il Progetto Diderot rientra inoltre tra le azioni previste dal Protocollo d'intesa tra Fondazione CRT e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. Diverse linee progettuali prevedono attività che potrebbero essere inserite nei percorsi FSL – Formazione Scuola-Lavoro e attività dedicate all'orientamento universitario e professionale.

Anche per questa edizione si rinnova la collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Le iscrizioni si apriranno con il tradizionale Click Day il 15 ottobre.

Insieme per il Successo Formativo: cresce il modello che avvicina scuola e mercato del lavoro

Prosegue, con un investimento di 500 mila euro, anche Insieme per il Successo Formativo – FFTP 4+2, il progetto promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte con il sostegno della Fondazione CRT per rafforzare la filiera tecnologico-professionale e ridurre il divario tra competenze richieste dal mercato del lavoro e formazione dei giovani. Con il nuovo anno scolastico prende il via la seconda edizione del progetto.

Per il 2026/2027, grazie al successo della prima edizione, le filiere autorizzate sono 41, mentre gli istituti coinvolti crescono da 6 a 31, di cui 20 avvieranno il percorso proprio quest'anno, a conferma della crescita del modello in tutto il Piemonte.

I percorsi riguardano alcuni dei principali ambiti strategici per lo sviluppo del territorio: Industria 4.0 e 5.0, automazione, robotica, intelligenza artificiale, sostenibilità ambientale, transizione ecologica, turismo ed enoturismo, professioni socio-sanitarie e competenze digitali, con una particolare attenzione alla partecipazione delle studentesse ai percorsi STEM.

Il contributo della Fondazione CRT sostiene laboratori, formazione di docenti e studenti, esperienze didattiche innovative, attività nell'ambito della Formazione Scuola Lavoro, visite aziendali, attività di orientamento e scambi tra istituti, rafforzando il collegamento tra sistema educativo e mondo produttivo.

Il mio Posto nel Mondo: educazione e inclusione oltre la scuola

Accanto agli interventi rivolti direttamente agli istituti scolastici, la Fondazione CRT continua a investire anche nell'educazione extrascolastica con Il mio Posto nel Mondo (cui ha destinato 3,5 milioni di euro), il progetto nato per contrastare le disuguaglianze educative e sostenere bambini e ragazzi che vivono situazioni di fragilità personale o socio-economica.

Per il nuovo anno prenderanno il via 67 progetti di pre e doposcuola in Piemonte e Valle d'Aosta, con spazi educativi di qualità capaci di favorire l'apprendimento, la socializzazione, il benessere e l'inclusione.