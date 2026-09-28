"Agro Punjab. Lo sfruttamento dei Sikh nelle campagne di Latina": a Revello la presentazione del libro d'inchiesta con la giornalista Stefania Prandi

Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 17, l'ostello sociale Dambe So in via Sant'Ilario 11/A a Revello ospiterà la presentazione del libro d'inchiesta "Agro Punjab. Lo sfruttamento dei sikh nelle campagne di Latina" (Nottetempo, 2024), scritto da Francesca Cicculli e Stefania Prandi. L'incontro, a ingresso libero e seguito da un aperitivo condiviso, vedrà la presenza della coautrice Stefania Prandi, giornalista, scrittrice e fotografa impegnata sul fronte dei diritti umani e dello sfruttamento lavorativo.

L'appuntamento intende approfondire un tema strettamente connesso anche alla realtà locale. Secondo gli organizzatori esiste infatti un legame diretto tra il distretto agroindustriale del Saluzzese e l'Agro Pontino, legato sia agli investimenti delle aziende ortofrutticole sulla produzione di kiwi, sia al pendolarismo stagionale dei braccianti che si spostano tra la provincia di Cuneo, Latina e il Sud Italia.

Il testo nasce a seguito della tragica scomparsa di Satnam Singh, il bracciante indiano lasciato morire dissanguato senza soccorsi dopo un grave incidente sul lavoro, divenuto simbolo delle sofferenze patite dai lavoratori agricoli. L'opera documenta e ricostruisce la catena di responsabilità che alimenta il fenomeno: dalle ritorsioni e intimidazioni ai danni dei braccianti – costretti a turni estenuanti e paghe misere – fino al coinvolgimento di intermediari, agenzie, imprenditori, cooperative ed enti di certificazione.

L'iniziativa è promossa e organizzata da CUB (Confederazione Unitaria di Base) Cuneo e dal movimento territoriale Raccolti (R)esistenti, nato per tutelare la dignità dei lavoratori delle campagne, in collaborazione con la struttura ospitante Dambe So, progetto promosso dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia con Mediterranean Hope per offrire un'accoglienza abitativa dignitosa ai braccianti stagionali.



