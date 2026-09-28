Storie di impresa e valore sociale: il Terziario Donna riunisce Saluzzo al Monastero della Stella

Nella splendida cornice del Monastero della Stella di Saluzzo si è svolto il convegno “Donne del Terziario, storie di impresa, innovazione e futuro”, evento facente parte del progetto “Scintille” degli Stati Generali delle Donne, presenti anche studenti dei licei Soleri Bertoni e Bodoni.

Dopo i saluti istituzionali di Danilo Rinaudo, presidente Confcommercio provincia di Cuneo, Michele Scanavino, segretario generale Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Franco Demaria, Sindaco di Saluzzo e Maria Grazia Colombari, referente Stati Generali delle Donne, si è aperto il talk “Due generazioni a confronto”, che ha visto protagoniste Luciana Bonetto, presidente Terziario Donna Confcommercio provincia di Cuneo e Giulia Lingua, presidente Gruppo Giovani Imprenditori provinciale, moderato da Ines Noto, direttore dell’agenzia formativa Ascomforma.

È seguito il laboratorio interattivo “Oltre l’Immagine”, condotto da Lorena Durante, con in focus sulla fotografia come linguaggio, denuncia, narrazione e libertà, che ha coinvolto studenti e studentesse presenti.

Successivamente è intervenuta la dr.ssa Silvia Salese, psicologa corporate, supervisione e sviluppo organizzativo, su identità, sguardo sociale e fotografia, con la partecipazione attiva dei giovani e delle giovani presenti.

Al termine i partecipanti si sono spostati nei locali del Municipio di Saluzzo per la visita guidata alla mostra fotografica delle 24 storie di impresa.

Molto gradita la presenza di rappresentanti della Stazione Carabinieri di Saluzzo e della Polizia Locale della capitale del marchesato.

Si ringrazia per il sostegno Fondazione Crc, Camera di Commercio di Cuneo, Città di Saluzzo, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Terres Monviso.