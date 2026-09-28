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Eventi | 28 settembre 2026, 18:01

Domenica di festa ad Alba: sfilano i 1.200 figuranti e scatta il Palio degli Asini 2026

Il centro storico pronto ad accogliere cittadini e turisti tra rievocazioni storiche, folklore e il tifo delle contrade

Domenica di festa ad Alba: sfilano i 1.200 figuranti e scatta il Palio degli Asini 2026

Questa domenica Alba vive il Palio.

Domenica 4 ottobre tornano due degli appuntamenti più iconici della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba: la Sfilata Storica e il Palio degli Asini.

Nel pomeriggio, il centro storico si anima con la Sfilata Storica Medievale: oltre 1.200 figuranti in costume attraversano le vie di Alba dando vita a scene e rievocazioni ispirate alla storia della città.

Poi l'attesa si sposta nell'arena di Piazza Senatore Osvaldo Cagnasso, dove i Borghi si sfidano nel Palio degli Asini tra tifo, colori e colpi di scena, fino alla conquista del drappo 2026.

Un appuntamento capace di raccontare lo spirito più autentico e coinvolgente della tradizione albese.

Domenica 4 ottobre 2026
Sfilata Storica dalle 14.30 – partecipazione gratuita
Palio degli Asini dalle 15.00 – posti numerati

c.s.

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