Da Halloween a Capodanno, i tanti eventi di Never Ending Season a Savigliano

Si parte da Halloween e si arriva fino a Capodanno. L'autunno e l'inverno di Savigliano stanno per accendersi con Never Ending Season, il cartellone di eventi messo in piedi dall'Assessorato alle manifestazioni del Comune in collaborazione con importanti realtà del territorio, come l'associazione Wake Up di Mondovì e la Fondazione Lateral.

Presentato a palazzo Taffini, il programma rappresenta una novità nel panorama degli eventi cittadini, con appuntamenti in larga parte completamente inediti pensati per animare questo periodo dell'anno.



Si parte la sera del 30 ottobre: l'Ala farà da cornice a Voglio tornare negli anni '90, la più grande festa per chi ama la dance. Si tratta di un live show dedicato alla musica e alle atmosfere di quel decennio, con animazione, momenti interattivi, gadget, area food and beverage. In apertura, dj-set targato "Tuttafuffa". Biglietti su ticketsms.it.

Il 31 ottobre ed il 1° novembre piazza del Popolo e l'Ala polifunzionale ospiteranno il Villaggio di Halloween: street food, attività a tema e animazioni "mostruose" per grandi e piccoli.

Musica e intrattenimento terranno banco sotto l'Ala anche la sera del 31, con Movie horror dinner show, cena cantata di Halloween targata Bacia Me Stupida, per la prima volta a Savigliano.

Tutti questi appuntamenti sono organizzati in collaborazione con l'associazione "Wake Up" di Mondovì.

Il programma proseguirà il 5 novembre con il ritorno di Pàthos – il festival delle emozioni, che per il secondo anno animerà il centro storico coniugando intrattenimento, cultura e riflessione. Il Festival è organizzato in collaborazione con la Fondazione Lateral.

Il 20 novembre troverà nuovamente spazio il mondo della musica, con Wake Up in da club presenta: G. Mineiro, artista italo-brasiliano molto amato dalle nuove generazioni.

Il 31 dicembre chiusura del 2026 e chiusura di Never Ending Season con il Gran cenone di Capodanno con Bacia Me Stupida, sotto l'Ala, per salutare l'arrivo del 2027 nel cuore della città.

Sia l'appuntamento con G. Mineiro che il veglione della notte di S. Silvestro saranno nuovamente in collaborazione con Wake up.

«Abbiamo voluto mettere in piedi un calendario di proposte capace di dare idealmente continuità all'offerta di eventi estivi – commenta l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano –. Proprio per evidenziare l'idea che la stagione degli eventi non debba mai fermarsi, abbiamo usato il brand di Never Ending Summer, ampliandolo in Never Ending Season. Si tratta di appuntamenti per la maggior parte nuovi, in un periodo dell'anno fino ad ora inesplorato per quanto riguarda le iniziative giovanili e di intrattenimento. Siamo soddisfatti dell'offerta che andiamo a proporre e della sinergia che si è instaurata con Wake Up, collaborazione già sperimentata con successo negli scorsi mesi estivi».