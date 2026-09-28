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Politica | 28 settembre 2026, 19:19

Carceri, Blengino (Radicali): "Sui dati delle carceri muro di silenzio inaccettabile"

Il segretario denuncia la mancata risposta o il negato accesso agli atti delle penitenziarie: tra queste strutture figura anche quella di Cuneo

Carceri, Blengino (Radicali): &quot;Sui dati delle carceri muro di silenzio inaccettabile&quot;

"In queste settimane Radicali Italiani ha presentato decine di istanze di accesso agli atti per ottenere dati sulle condizioni degli istituti penitenziari visitati durante la nostra mobilitazione nazionale. La risposta, spesso, è stata il silenzio o il diniego. Abbiamo dovuto presentare numerose istanze di riesame: quelle definite fino a oggi sono state tutte accolte – lo dichiara Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani -. "È semplicemente vergognoso che per conoscere dati pubblici sulle carceri si debba ingaggiare ogni volta una vera e propria battaglia amministrativa. La trasparenza non è una concessione e, cosa più importante, il carcere non può essere una zona franca sottratta al controllo pubblico. Per questo proseguirà la nostra operazione trasparenza: continueremo a chiedere e a rendere pubblici, istituto per istituto, tutti i dati che vengono spesso negati e a contestare ogni diniego illegittimo. Non accetteremo più muri di gomma" – conclude. 

Gli istituti che non hanno risposto o hanno negato l'accesso – si legge ancora nella nota – sono: Roma Regina Coeli, Prato, Napoli Poggioreale, Cuneo, Bari, Aosta, Trani, Vercelli, Bologna, Roma Rebibbia Nuovo Complesso, Trento e Firenze Sollicciano.

c.s.

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