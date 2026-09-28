Carceri, Blengino (Radicali): "Sui dati delle carceri muro di silenzio inaccettabile"

"In queste settimane Radicali Italiani ha presentato decine di istanze di accesso agli atti per ottenere dati sulle condizioni degli istituti penitenziari visitati durante la nostra mobilitazione nazionale. La risposta, spesso, è stata il silenzio o il diniego. Abbiamo dovuto presentare numerose istanze di riesame: quelle definite fino a oggi sono state tutte accolte – lo dichiara Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani -. "È semplicemente vergognoso che per conoscere dati pubblici sulle carceri si debba ingaggiare ogni volta una vera e propria battaglia amministrativa. La trasparenza non è una concessione e, cosa più importante, il carcere non può essere una zona franca sottratta al controllo pubblico. Per questo proseguirà la nostra operazione trasparenza: continueremo a chiedere e a rendere pubblici, istituto per istituto, tutti i dati che vengono spesso negati e a contestare ogni diniego illegittimo. Non accetteremo più muri di gomma" – conclude.

Gli istituti che non hanno risposto o hanno negato l'accesso – si legge ancora nella nota – sono: Roma Regina Coeli, Prato, Napoli Poggioreale, Cuneo, Bari, Aosta, Trani, Vercelli, Bologna, Roma Rebibbia Nuovo Complesso, Trento e Firenze Sollicciano.