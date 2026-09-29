L’ultimo saluto a Maurino, “il sindaco che sapeva vedere opportunità dove gli altri vedono problemi”

Si è tenuto oggi pomeriggio, nella chiesa di Sant’Antonio Abate di Lusernetta, l’ultimo saluto al sindaco Alex Maurino, dipendente del Comune di Bagnolo Piemonte, scomparso a 48 anni per un grave male. Presenti autorità militari, religiose e politiche del Pinerolese, della Regione e del comune gemellato di Mont-Dauphin, oltre a centinaia di persone disposte tra la chiesa e la piazza antistante.

“Ti auguriamo di arrivare a qualcosa che assomigli alla Conca del Pra”: con questo auspicio il vescovo Derio Olivero ha salutato Alex Maurino durante il funerale che ha concelebrato. Anche lui con fatica ha trattenuto la commozione durante il discorso sul sindaco che “sapeva vedere le opportunità dove gli altri vedono i problemi”. Ma l’immagine più vivida che ha evocato forse è quella di un Alex giovane: “Mi raccontava di quando da ragazzo era salito alla Conca con don Ferruccio e arrivato lassù c’era quel pianoro. Ecco, l’augurio è che tu stia arrivando in un posto del genere”.

Un sindaco che sapeva quando era il momento di uscire dall’ufficio e accendere il tagliaerba per far pulizia per le strade e i vicoli del paese. Questa una delle immagini che ha evocato invece Eva Carazzolo, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. “La tua passione ci portava anche a scontri clamorosi ma quelli erano momenti in cui emergeva tutta la onestà – continua Carazzolo –. ‘Vai avanti! Andate avanti’, sono le parole che ti abbiamo sentire dire più spesso”.

Gli fa eco Willi Bonnet, capogruppo degli Alpini di Lusernetta: “Tra i suoi sogni c’era quello di darci una sede e noi ora ‘andiamo avanti’: proprio in questi giorni stiamo ultimando la nostra casetta nella piazza dietro la chiesa. Non eri Alpino sulla carta, ma per il tuo senso di fratellanza e aiuto al prossimo nello spirito lo eri”.

Proprio sul suo slancio continuo verso nuovi progetti, il vicesindaco Pietro Bricco ha aggiunto: “Dei tantissimi lavori in cui hai creduto è testimonianza oggi l’impalcatura che c’è qui fuori – afferma riferendosi ai lavori in corso alla Canonica di fianco alla Chiesa –. Qui realizzeremo l’asilo nido comunale, uno dei tuoi sogni. La tua comunità non dimenticherà ciò che hai fatto”.

Durante la cerimonia funebre è intervenuto Paolo Damilano per la Pontevecchio, azienda che ha ampliato lo stabilimento in paese: “L’ultima volta in cui ci siamo incontrati eravamo alla festa degli

Alpini. Alex era già provato dalla malattia, ma ha organizzato e condotto la giornata”. E la sua determinazione avrebbe potuto portarlo lontano: “Sono sicuro che se avesse avuto l’occasione di continuare il percorso politico, avrebbe assunto responsabilità ancora più importanti”.

E proprio alle feste sono legati anche i ricordi della Pro loco. Per loro Maurino è stato un “sindaco presente oltre ogni immaginazione”, ha sottolineato la presidente Giuliana Bricco, che lo saluta con un solo rammarico: “Non siamo mai riusciti a farti sedere a tavola gratis!”.

Al termine della funzione religiosa, i bambini della scuola A. Turati di Lusernetta presenti hanno lasciato volare in cielo palloncini bianchi, al saluto: “Grazie, Alex!”

La prima Messa dopo il funerale sarà celebrata domenica 18 ottobre alle 9,15.