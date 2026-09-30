Il ritrattista dei vip colpisce ancora: dopo Papa Francesco e Gianni Morandi il disegno arriva ad Adam Sandler

Il "ritrattista dei vip" non si smentisce e mette a segno un altro colpo. Questa mattina, mercoledì 30 settembre, l'artista Stefano Avalis ha atteso la star di Hollywood Adam Sandler all'uscita dell'hotel Principi di Piemonte per consegnargli personalmente un ritratto realizzato per l'occasione.

L'attore americano si trova sotto la Mole in questi giorni per le riprese del terzo capitolo della saga comica "Un weekend da bamboccioni", prodotta da Panorama Productions. Un set blindatissimo che da ieri sta trasformando il centro di Torino — da piazza San Carlo a via Roma — in un'elegante Parigi a cielo aperto, completa di colonne Morris, dehor a tema e comparse in perfetto stile francese.

Tra le transenne e la folla di appassionati accorsi per intravedere il cast d'eccezione del film, l'illustratore trentunenne originario di Manta e residente a Osasco è riuscito ad avvicinare l'attore poco prima che partisse per una nuova giornata di riprese.

Per Avalis non si tratta certo della prima impresa: l'artista, che ha scoperto la passione per il disegno a soli sei anni e si è formato alla Scuola Internazionale di Comics di Torino, ha fatto della consegna diretta dei suoi ritratti un vero e proprio marchio di fabbrica. Nel 2016 arrivò in bicicletta fino a Roma per consegnare un suo dipinto a Papa Francesco in Vaticano, e negli anni ha collezionato gli apprezzamenti e le condivisioni di tantissimi volti noti, da Gianni Morandi a Christian De Sica, fino a Khaby Lame e ai protagonisti di Striscia la Notizia, oltre ad essersi aggiudicato il premio come miglior artista ai World Fashion Festival Awards di Dubai nel 2021.



