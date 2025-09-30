Prevenzione rosa a Cuneo, pioggia di proteste: "Impossibile prenotare le visite gratuite"

Sono decine e decine le donne che, commentando sui social di Targatocn la lettera ricevuta e condivisa, hanno raccontato la stessa esperienza: impossibile prendere la linea per prenotare le visite gratuite messe a disposizione dal Centro Salute Donna di Cuneo nel mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alla prevenzione al femminile.

In redazione abbiamo sperato di ricevere almeno un riscontro positivo da parte di qualcuno che fosse riuscito a prenotare. Ma anche dopo aver invitato lettrici e utenti a scriverci, non è arrivata alcuna testimonianza di successo.

Una sola per essere corretti, ma non abbiamo capito se riferita a questa iniziativa specifica.

Tutte: "Ho provato molte volte, ma niente". Qualcuno ben 181, come da foto condivisa sulla nostra pagina Facebook.

Precisione doverosa: queste visite gratuite nulla c'entrano con il sistema delle prenotazioni tramite Cup e tantomeno con le liste di attesa di cui tanto si sta parlando ultimamente. Nemmeno con Prevenzione Serena.

Questa è un'iniziativa dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, con modalità di prenotazione ad un numero locale, quello della segreteria del Centro, per il mese Rosa, quello di ottobre.

Il numero da chiamare è solo quello riportato appena sopra: 0171/642360. Dalle 16 alle 18, a partire dalla giornata di ieri e per tutta la settimana.

Iniziativa, questa, che si ripete da qualche anno e di cui abbiamo sempre scritto, per promuoverla e diffonderla, come è giusto che faccia un giornale locale. Lo abbiamo fatto anche quest'anno, così come lo hanno fatto tutte le testate del territorio. Perché è un'iniziativa lodevole e da divulgare a vantaggio delle cittadine.

Mai, però, avevamo avuto riscontri come quello di quest'anno: impossibile prenotare. A cui hanno fatto seguito altre decine e decine di testimonianze.

Ci chiediamo e chiediamo soprattutto all'ospedale di Cuneo e alla sua dirigenza: c'è qualcuno che ieri, nella prima giornata, è riuscito a prenotare?

E' vero che c'è tempo fino a venerdì, ma ricordiamo perfettamente che lo scorso anno i posti erano andati esauriti nelle prime due ore del primo giorno.

E' successo anche quest'anno? Qualcuno è riuscito a prendere la linea e a prenotare? Oppure i posti sono stati prenotati da qualcuno che è passato direttamente presso la segreteria, - magari personale interno - cosa che ci risulta non fosse possibile per nessuno.

Auspichiamo una verifica su quanto accaduto, sulle persone che hanno effettivamente prenotato e in che modo. E quindi una risposta da condividere pubblicamente e da dare alle tante nostre lettrici che non sono riuscite a prenotare.

Perché se siamo sempre pronti a dare risalto alle iniziative e all'eccellenza del Santa Croce e Carle, vogliamo e dobbiamo esserlo ancora di più nel chiedere risposte quando qualcosa sembra non funzionare.

Un obbligo morale quando si parla di salute e prevenzione.