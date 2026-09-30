Da cameriere a 3 euro l'ora a 2,9 milioni: la storia di Gianluca, fondatore del Sistema Alto Ticket

Gli anni sulla strada

Per anni ha lavorato per un'azienda di sistemi satellitari per veicoli, girando il Sud Italia. Clienti, incassi, rinnovi, assistenza. Era bravo. Il capo non era mai contento, lo pagava malvolentieri, lo chiamava la sera e nei fine settimana.

Le strade sbagliate

Trading, criptovalute, network marketing, un'agenzia con un amico. Un fallimento dopo l'altro. In tutto, oltre 100.000 euro persi. Quello che una famiglia normale mette da parte in una vita.

La pizzeria

A cinquant'anni, senza più risparmi, ha fatto il giro delle pizzerie per farsi prendere come cameriere il sabato sera. Una notte, dopo dodici ore di servizio, in fila per i suoi 40 euro, cioè 3 euro e 33 l'ora, ha sentito dire al titolare di non dargli la mancia. Cinque euro. Perché era l'ultimo arrivato.

Quella notte ha pianto in macchina, da solo, prima di rientrare dai figli.

La svolta

Sua moglie gli ha fatto notare che aveva provato tante cose, ma sempre da solo. E lui si è ricordato di un versetto dei Proverbi: "con molti consiglieri si ottengono ottimi risultati". Da lì ha smesso di cercare la cosa giusta da fare, e ha cercato la persona giusta da ascoltare.

Il modello

Airbnb non possiede una casa, Uber non possiede un taxi. Stanno in mezzo tra chi ha una cosa e chi la vuole. Gianluca ha portato quel meccanismo sui prodotti da migliaia di euro: saune, stufe, sedie da massaggio, vasche idromassaggio. Marchi storici, un negozio online in mezzo, un margine tra il 25 e il 35 per cento, senza comprare niente.

Il primo negozio: 2.200.000 euro nel 2024, 2.900.000 nel 2025. Nel solo aprile, 369.000 euro, oltre 12.000 al giorno. Oltre 1.500.000 da un solo fornitore.

Oggi

Insegna il metodo a chi si trova dove si trovava lui: operai, impiegati, padri di famiglia con un'ora libera la sera. E la cosa che ripete più spesso non riguarda i numeri: pranza e cena ogni giorno con la sua famiglia, e non chiede più permessi a nessuno.

Sistema Alto Ticket, il fondatore racconta la notte dei 40 euro che gli ha cambiato la vita

Ci sono storie di successo che partono da un'intuizione. Quella di Gianluca, fondatore del Sistema Alto Ticket, parte da una mancia negata.

Prima di quella notte

Aveva cinquant'anni, tre figli, e aveva appena perso nel trading i risparmi di una vita. Lo stipendio da dipendente non bastava più. Così si è messo in macchina e ha fatto il giro dei ristoranti e delle pizzerie della zona, per chiedere di lavorare come cameriere nel fine settimana.

Un uomo grande e grosso, di cinquant'anni, che chiede di portare le pizze il sabato sera. Qualcuno gli ha detto di no. Qualcuno l'ha preso.

La notte

Un servizio di dodici ore. Dalle tre e mezza del pomeriggio alle tre e mezza di notte. In piedi, a portare piatti e pulire tavoli, a sorridere a chi non lo guardava nemmeno.

A fine serata, in fila per la paga: 40 euro. Diviso in dodici ore, 3 euro e 33 l'ora. Meno di un caffè al bar, per ogni ora di lavoro.

E in quella fila ha sentito il cameriere più anziano dire al titolare che a lui la mancia non andava data. Cinque euro. Perché era l'ultimo arrivato.

In macchina

Quella notte non è partito subito. È rimasto nel parcheggio, da solo, a piangere, prima di tornare a casa dai figli.

Non per i cinque euro. Per quello che dicevano di lui: che a cinquant'anni, con tre figli, valeva meno di una mancia.

Cosa ha capito

Che non stava lavorando poco. Stava lavorando tantissimo nella direzione sbagliata. Come chi rema con tutta la forza che ha, verso la riva sbagliata.

Da quell'esperienza nascono le tre regole su cui ha costruito il Sistema Alto Ticket: non deve servire capitale, perché lui non ne aveva. Non deve servire tempo pieno, perché lui aveva un lavoro e tre figli. Non deve servire una reputazione, perché lui non ne aveva nessuna.

Il confronto

Oggi, con il modello che ha costruito, una sola vendita di una sauna da 5.000 euro lascia 1.400 euro. Fatta dal telefono.

Quaranta euro per dodici ore. Millequattrocento per un ordine. È la distanza tra quella notte e il negozio che nel 2025 ha fatto 2.900.000 euro di vendite.

A 50 anni si ricomincia: la seconda vita del fondatore del Sistema Alto Ticket

In Italia, a cinquant'anni, la maggior parte delle persone pensa di aver già fatto le sue scelte. Il lavoro è quello, lo stipendio è quello, e si tratta di arrivare alla pensione.

Gianluca, fondatore del Sistema Alto Ticket, a cinquant'anni ha ricominciato da zero.

Com'era a cinquant'anni

Tre figli. Un lavoro da dipendente per un'azienda di sistemi satellitari, con un capo che lo chiamava la sera e nei fine settimana. I risparmi persi nel trading, nelle criptovalute, nel network marketing e in un'agenzia aperta con un amico: oltre 100.000 euro in tutto. E il sabato sera, il grembiule da cameriere in una pizzeria, per 40 euro a serata.

Perché i cinquant'anni non sono un ostacolo

La paura più comune, a quell'età, è di non essere più in tempo. Di non essere cresciuti col computer. Di non avere le energie di un ventenne.

Il modello che Gianluca ha costruito tiene conto proprio di questo. Non chiede di stare davanti a uno schermo dieci ore al giorno: con prodotti da migliaia di euro servono una o due vendite al mese, non centinaia. Si lavora trenta o sessanta minuti la sera. E non chiede competenze tecniche: il negozio si costruisce su modelli già pronti, e i testi li scrive l'intelligenza artificiale.

Chi lo segue oggi

Molti studenti del percorso hanno la sua età, o quasi. Roberto M., 52 anni, addetto alla sicurezza, riferisce di aver saldato un debito con il fisco in due mesi. Danilo C., 49 anni, indica 3.500 euro dopo quattro settimane. Nessuno dei due ha lasciato il proprio lavoro.

Il vantaggio dell'età

C'è anche un lato che a cinquant'anni si sottovaluta. Chi ha lavorato trent'anni sa trattare con le persone, sa riconoscere un prodotto fatto bene, sa cosa vuol dire servire un cliente. E chi vende una stufa da 3.000 euro o un montascale da 6.000 parla quasi sempre con clienti della sua stessa età, che si fidano di chi li capisce.

Oggi

Gianluca ha 54 anni. Il suo primo negozio ha chiuso il 2025 a 2.900.000 euro di vendite. Pranza e cena ogni giorno con la famiglia.

Quando gli chiedono se a cinquant'anni è troppo tardi, risponde con la sua storia: a cinquant'anni lui faceva il cameriere per 3 euro e 33 l'ora.

I risultati indicati sono dichiarati dai diretti interessati e variano in funzione dell'impegno.

Sistema Alto Ticket, il libro letto da chi cerca una seconda entrata senza lasciare il lavoro

Si chiama Una vendita basta, ed è il libro in cui Gianluca, fondatore del Sistema Alto Ticket, racconta il metodo con cui il suo primo negozio online ha chiuso il 2025 a 2.900.000 euro di vendite.

Non è un manuale tecnico. È il racconto di un padre di tre figli che ha perso oltre 100.000 euro prima di trovare la strada giusta, e di come l'ha trovata.

Cosa racconta

La prima parte è la storia. Gli anni da dipendente in giro per il Sud Italia. Il trading, le criptovalute, il network marketing, l'agenzia con un amico. La notte in pizzeria, dopo dodici ore di servizio, con 40 euro in tasca e la mancia negata perché era l'ultimo arrivato.

La seconda parte è il modello. Perché Airbnb non possiede case e Uber non possiede taxi, e come quel meccanismo si applica ai prodotti da migliaia di euro. Perché una sauna da 5.000 euro, acquistata dal produttore a 3.600, lascia 1.400 euro con un solo ordine. Perché oltre 1.500.000 euro del suo fatturato arrivano da un unico fornitore.

La terza parte riguarda il tempo. Come si costruisce un'attività con un'ora al giorno, la sera, senza lasciare il lavoro.

Chi lo legge

Il pubblico è quello a cui il libro è dedicato: lavoratori dipendenti tra i 35 e i 55 anni, con figli e un mutuo, che non cercano di diventare ricchi ma di smettere di arrivare a fine mese con il fiato corto.

Operai come Matteo R. e Cosmin P., impiegati come Tommy L., addetti alla sicurezza come Roberto M.: le persone che oggi seguono il metodo e le cui storie compaiono tra le pagine.

Il titolo

Una vendita basta riassume il principio del metodo. Con prodotti economici servono centinaia di vendite al mese per fare uno stipendio. Con prodotti da migliaia di euro, ne bastano una o due.

Perché leggerlo

Perché racconta anche quello che non ha funzionato. Ogni errore di Gianluca è una strada che il lettore può evitare.

Sistema Alto Ticket: perché una vendita da 5.000 euro vale più di 1.000 da 5

Due negozi online. Stesso incasso a fine mese: 5.000 euro.

Il primo ci arriva con mille vendite da 5 euro. Il secondo con una vendita sola da 5.000.

Sulla carta sono uguali. Nella vita di chi li gestisce, no.

Il primo negozio

Mille vendite al mese vuol dire trentatré ordini al giorno, sabato e domenica compresi.

Trentatré clienti da seguire. Trentatré pacchi da preparare o far spedire. Trentatré persone che possono scrivere perché il pacco è in ritardo, rotto, o sbagliato.

Se ogni ordine richiede anche solo cinque minuti, sono quasi tre ore al giorno di lavoro operativo. Prima ancora di aver fatto pubblicità.

E dei 5.000 euro incassati, su prodotti da 5 euro, resta poco: uno, due euro a pezzo, quando va bene.

Il secondo negozio

Una vendita. Una sauna da 5.000 euro di un marchio che esiste da decenni.

Il cliente paga 5.000. Il produttore riceve 3.600 e spedisce la sauna direttamente. Al negozio restano 1.400 euro.

Un cliente. Un ordine. Nessun pacco da toccare.

È il principio su cui si basa il Sistema Alto Ticket: vendere pochi prodotti che costano molto, invece di tanti che costano poco.

Perché il secondo è più facile

Il prodotto da 5 euro si compra d'impulso. Va proposto a chi non lo stava cercando, convincendolo in pochi secondi.

La sauna no. Chi la cerca ci pensa da settimane, ha già deciso e ha già il budget. Sta solo cercando un negozio serio.

E il prodotto da 5 euro lo vendono in mille, quindi il prezzo scende finché il margine sparisce. La sauna di un marchio storico la vendono in pochi, e il marchio impone un prezzo minimo sotto il quale nessuno può scendere.

Il conto del tempo

Per chi ha un lavoro e una famiglia, la differenza non è di soldi. È di ore.

Trentatré ordini al giorno non stanno in un'ora la sera. Uno o due al mese sì.

Giorgio F. ha venduto la sua prima sauna, da 9.700 euro, dopo tre settimane. Tommy L. ha chiuso il primo mese a 3.400 euro netti. Nessuno dei due ha dovuto gestire mille clienti.

Il negozio da cui nasce il metodo ha chiuso il 2025 a 2.900.000 euro di vendite. Non con milioni di ordini, ma con prodotti che costano migliaia di euro l'uno.













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