Fossano, allarme alla Città Antiquaria di Loreto: vigili del fuoco sul posto

Momenti di apprensione presso la Città Antiquaria di frazione Loreto, a Fossano. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con due squadre provenienti dai distaccamenti di Savigliano e Fossano, supportate da autobotte, autoscala e Aps.

La struttura, che ospita stand dedicati alla vendita di mobili e antichità, non è circondata da abitazioni, circostanza che riduce i rischi per le persone. Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un incendio vero e proprio o se il fumo segnalato provenga da un fenomeno di autocombustione o da un guasto a una caldaia.

La situazione resta in evoluzione e i vigili del fuoco stanno monitorando con attenzione lo scenario per accertare le cause del fumo e garantire la sicurezza dell’area.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO