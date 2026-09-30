Suzuki Vitara e Grand Vitara: differenze nel fuoristrada e quale scegliere

Per rendere il confronto utile bisogna chiarire subito il perimetro: da una parte c’è la Vitara prodotta dal 2015, dotata di trazione integrale ALLGRIP Select; dall’altra la Grand Vitara commercializzata fino al 2015, nelle versioni equipaggiate con trasmissione 4H, 4H Lock e 4L Lock. È una distinzione essenziale, perché il nome Grand Vitara è stato successivamente riutilizzato in alcuni mercati per un crossover moderno privo delle caratteristiche meccaniche del modello precedente.

La Vitara è pensata per affrontare con sicurezza asfalto, neve, strade bianche e fondi a bassa aderenza. La Grand Vitara nasce invece con strumenti più specifici per procedere lentamente su pendenze, solchi, pietre e terreni difficili. Non significa che una sia migliore in assoluto: cambia il tipo di utilizzo per cui ciascuna risulta più adatta.

Vitara e Grand Vitara: differenze tecniche per l’uso fuoristradistico

La differenza più importante non riguarda la potenza, le dimensioni o la presenza della trazione integrale. Il punto decisivo è il modo in cui la coppia viene trasferita alle ruote e, soprattutto, la presenza o meno delle marce ridotte.

La Vitara utilizza il sistema ALLGRIP Select, gestito elettronicamente attraverso quattro modalità: Auto, Sport, Snow e Lock. Il sistema può inviare parte della coppia all’asse posteriore e intervenire sui freni per limitare il pattinamento delle ruote con minore aderenza. È una soluzione efficace sui fondi scivolosi, ma non comprende un riduttore meccanico.

La modalità Lock della Vitara non deve quindi essere confusa con il blocco del differenziale centrale della Grand Vitara. Nel primo caso l’elettronica modifica la gestione della trazione per facilitare l’uscita da neve o fango; nel secondo la trasmissione crea un collegamento più rigido tra l’asse anteriore e quello posteriore.

Nelle versioni dotate del sistema completo, la Grand Vitara dispone infatti delle modalità 4H, 4H Lock e 4L Lock. Quest’ultima abbina il blocco centrale alla gamma ridotta. Il rapporto del riduttore, vicino a 1,97:1, consente di aumentare la coppia disponibile alle ruote e ridurre sensibilmente la velocità a parità di regime del motore.

Questo non raddoppia la potenza, ma permette di avanzare lentamente senza dover prendere slancio o sollecitare continuamente frizione e freni. È un vantaggio sostanziale nelle partenze in pendenza, nelle discese ripide e nei passaggi in cui ogni movimento deve essere controllato.

Conta anche la geometria. La Vitara ha una luce minima da terra dichiarata di 175 millimetri: un valore adeguato per sterrati ordinari, ma più limitante quando compaiono pietre affioranti, carreggiate profonde o dossi pronunciati. La Grand Vitara offre generalmente un margine superiore, anche se i valori cambiano in base a versione, pneumatici e mercato.

Suzuki Vitara ALLGRIP: come si comporta su sterrato, neve e fango

La Vitara dà il meglio nei percorsi che richiedono motricità e sicurezza, ma non una guida tecnica a bassissima velocità. Strade forestali, accessi agricoli, rampe bagnate, neve compatta e sterrati moderatamente sconnessi sono il suo ambiente più naturale.

In modalità Auto il sistema privilegia l’efficienza e coinvolge maggiormente l’asse posteriore quando rileva una perdita di aderenza. Snow rende la risposta più adatta ai fondi scivolosi, mentre Lock può aiutare quando l’auto deve liberarsi da neve profonda, fango o terreno cedevole.

Il vantaggio della Vitara è anche nella leggerezza e nella facilità di guida. Rispetto alla Grand Vitara è più agile, meno impegnativa su strada e più coerente per chi usa l’auto ogni giorno, affrontando solo occasionalmente tratti non asfaltati.

I limiti emergono quando il percorso richiede di procedere molto lentamente. Su una salita ripida e sconnessa, per esempio, la Vitara deve spesso fare affidamento su inerzia, regime del motore ed elettronica. Senza ridotte è più difficile mantenere un’andatura minima e costante, soprattutto con il cambio manuale.

Anche nel fango non basta valutare il sistema 4x4. Gli pneumatici incidono in modo decisivo: una Vitara con coperture adeguate può muoversi meglio di una Grand Vitara equipaggiata con gomme puramente stradali. Tuttavia, quando il terreno diventa pesante e serve coppia a passo d’uomo, il vantaggio meccanico delle ridotte torna evidente.

La luce da terra resta un altro elemento da considerare. La trazione può continuare a funzionare correttamente, ma l’auto può essere fermata prima dal contatto del sottoscocca o del paraurti con il terreno. Per questo la Vitara è credibile nel fuoristrada leggero, ma non deve essere descritta come un mezzo progettato per ostacoli severi.

Suzuki Grand Vitara: vantaggi di ridotte, trazione 4x4 e maggiore altezza da terra

La Grand Vitara esprime il proprio vantaggio quando il terreno smette di essere soltanto scivoloso e diventa tecnicamente impegnativo. La presenza della modalità 4L Lock consente di affrontare salite, discese e passaggi sconnessi con una velocità molto inferiore rispetto a quella richiesta dalla Vitara.

In salita, le ridotte permettono di dosare meglio l’acceleratore senza cercare continuamente lo slancio. In discesa aumentano l’effetto del freno motore, riducendo il lavoro richiesto all’impianto frenante. Su rocce, gradini e solchi consentono di avanzare con movimenti più controllati, limitando il rischio di urti causati dalla velocità.

La modalità 4H Lock è invece utile sui fondi a bassa aderenza quando non serve la gamma ridotta, ma occorre distribuire la trazione in modo più stabile tra i due assi. Non va utilizzata su asfalto asciutto, perché il collegamento rigido della trasmissione può generare tensioni meccaniche nelle curve.

La Grand Vitara dispone inoltre di una struttura più orientata all’uso gravoso, definita da Suzuki “Built-in Ladder Frame”. Non è però un classico telaio separato da fuoristrada puro. Le sospensioni sono indipendenti, con schema MacPherson davanti e multilink dietro: una configurazione che migliora comfort e comportamento stradale, ma offre meno articolazione rispetto a veicoli dotati di ponti rigidi.

Anche la Grand Vitara ha quindi limiti precisi. Il peso maggiore può penalizzarla nel fango profondo, il passo della versione a cinque porte può creare difficoltà sui dossi e le protezioni inferiori originali non sono pensate per un impiego estremo. Inoltre, non tutte le versioni dispongono del riduttore: prima dell’acquisto bisogna verificare concretamente la presenza delle modalità 4H Lock e 4L Lock.

Vitara o Grand Vitara per il fuoristrada: quale scegliere in base all’utilizzo

La Vitara ALLGRIP è la scelta più razionale per chi guida prevalentemente su strada e cerca un’auto capace di affrontare neve, sterrati, rampe scivolose e percorsi non asfaltati senza particolari difficoltà. È più moderna nell’impostazione, più semplice da gestire e generalmente più adatta all’uso quotidiano.

La Grand Vitara con 4L Lock diventa preferibile quando il fuoristrada non è soltanto occasionale, ma comprende regolarmente pendenze forti, fondi profondamente sconnessi, discese tecniche, traino su terreno cedevole o passaggi da affrontare a velocità molto bassa.

La differenza può essere riassunta così: la Vitara è adatta a raggiungere luoghi passando anche su fondi difficili; la Grand Vitara è più indicata quando il fondo difficile rappresenta una parte centrale del percorso.

La scelta finale non dovrebbe però basarsi soltanto sul nome del modello. Nel caso della Grand Vitara contano configurazione, condizioni del riduttore, manutenzione, corrosione e pneumatici. Prima dell’acquisto può essere utile anche verificare la disponibilità dei componenti destinati alla manutenzione o al ripristino del veicolo, soprattutto nel caso degli esemplari meno recenti: negozi specializzati nel fuoristrada, come questo catalogo di ricambi Suzuki, permettono di avere un riferimento concreto sulle parti disponibili per i diversi modelli. Una vettura trascurata o priva della trasmissione corretta può infatti offrire meno vantaggi di quanto suggerisca la sua reputazione.

Non esiste quindi una vincitrice assoluta. La Vitara è più equilibrata per l’impiego misto e il fuoristrada leggero; la Grand Vitara è tecnicamente superiore quando servono ridotte, controllo a bassa velocità e maggiore margine sugli ostacoli.















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