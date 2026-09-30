Partecipate di Alba, il consolidato chiude a 990 mila euro: "Un sistema sano ed efficace"

Un risultato d'esercizio consolidato positivo per circa 990 mila euro, un patrimonio netto di 131 milioni e 593 mila euro e nessuna società in perdita tra quelle comprese nel perimetro. È la fotografia del sistema delle partecipate restituita dall'assessore alla Programmazione e al Bilancio Luigi Garassino, presentando in Consiglio comunale il Bilancio consolidato 2025.

Il documento rappresenta l'andamento del cosiddetto Gruppo Amministrazione Pubblica, mettendo insieme i dati del Comune e quelli degli enti e delle società partecipate che, sulla base dei criteri previsti, rientrano nel perimetro di consolidamento.

"È un percorso lungo e impegnativo", ha spiegato Garassino, ripercorrendo le diverse fasi necessarie per arrivare al documento: dalla definizione del perimetro di consolidamento all'invio delle direttive alle partecipate per l'acquisizione dei dati, fino alla loro raccolta ed elaborazione. Lo schema del consolidato è stato approvato dalla Giunta comunale il 3 settembre 2026 e successivamente sottoposto all'esame della Terza Commissione consiliare il 26 settembre.

Nel perimetro indicato dall'assessore rientrano sei realtà: Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi (ALAC), SISI, S.T.R., Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, CO.A.B.SE.R. e Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero.

Garassino si è soffermato anche sull'esclusione di Apro Formazione, già oggetto di confronto negli anni precedenti. "APRO è una società di particolare importanza e interesse per il Comune", ha precisato, spiegando che la diversa scansione temporale del suo esercizio contabile non consente di comprenderne i dati nel consolidato: il suo bilancio fa infatti riferimento al periodo 1° settembre-31 agosto, anziché all'anno solare.

Per le realtà comprese nel documento viene utilizzato il metodo proporzionale, poiché il Comune non detiene partecipazioni al 100% né quote tali da consentirgli il controllo delle società. Il procedimento comporta inoltre l'eliminazione delle operazioni infragruppo, per evitare duplicazioni dei valori, e le rettifiche necessarie a rendere confrontabili i dati.

Il risultato economico consolidato si attesta a circa 990 mila euro, superiore di 182 mila euro rispetto al risultato d'esercizio del Comune considerato singolarmente. Il patrimonio netto consolidato è invece pari a 131 milioni e 593 mila euro, circa 253 mila euro in più rispetto al patrimonio netto del Comune. I dati, anticipati da Garassino in Commissione e ribaditi in Consiglio, consentono inoltre di rilevare che nessuna delle società comprese nel consolidato è in perdita.

"Questi dati ci stanno a indicare proprio lo stato di salute dal punto di vista finanziario del nostro sistema delle partecipate", ha sottolineato l'assessore.

Nel corso del dibattito è emerso anche il tema dei dividendi, richiamato dal consigliere Lorenzo Paglieri e successivamente da Domenico Boeri. I dati illustrati da Garassino indicano 48 mila euro distribuiti da S.T.R. e 22 mila euro da ALAC, per complessivi 70 mila euro.

Per l'assessore si tratta di un segnale positivo, ma non della ragione principale per cui il Comune partecipa a queste realtà. "È importante ricevere dei dividendi, fa sempre bene, aiuta, è un segnale della condizione di solidità e di efficacia dell'azione di queste società. Però non siamo all'interno di queste società per raccogliere dividendi. Poi, se arrivano, siamo anche contenti".

Il punto centrale, ha rimarcato Garassino, resta la capacità delle partecipate di essere strumenti efficaci nella realizzazione dei servizi.. L'obiettivo fondamentale, ha aggiunto, è disporre di strumenti efficaci nella realizzazione di servizi a beneficio della collettività.

Resta separato il passaggio sulla revisione annuale delle società partecipate, che negli anni precedenti veniva generalmente portata in Consiglio insieme al consolidato. Quest'anno l'Amministrazione ha scelto di attendere: il documento dovrebbe arrivare nella seduta consiliare di fine novembre, comunque entro il termine previsto del 31 dicembre.

Garassino ha spiegato che i due mesi serviranno per cercare di definire due situazioni societarie ancora aperte, senza anticipare ulteriori dettagli. Per una l'assessore ha indicato la prospettiva di arrivare alla chiusura formale della partecipazione entro la revisione; sull'altra ha riferito che il Comune ha avviato un'azione più incisiva rispetto agli anni precedenti.

La valutazione conclusiva dell'assessore torna così al significato complessivo del consolidato: "Questo documento sta proprio a indicare che ci troviamo di fronte a un sistema sano ed efficace".