Saluzzo, l’ampliamento della Sedamyl all’esame del Consiglio comunale

Arriva questa sera, mercoledì 30 settembre, in Consiglio comunale (inizio ore 18) la variante strutturale al piano regolatore comunale che prevede l’allontanamento dal centro cittadino del baricentro dello stabilimento della Sedamyl con rilocalizzazione delle aree destinate a servizi pubblici di via della Croce e valorizzazione dell’attuale sede dell’Istituto Tecnico Denina.

All’esame le controdeduzioni alle osservazioni sul progetto preliminare e, previa discussione, l’approvazione del progetto definitivo.

Oltre ad alcuni punti che riguardano verifiche di bilancio, temi energetici e urbanistici, tra cui una convenzione per opere di urbanizzazione in merito ad unità residenziale con piscina a Castellar, quattro ordini del giorno, tre proposti dal capogruppo di maggioranza Nicolò Valenzano e uno dal capogruppo di minoranza Giovanni Damiano.

Quelli di Valenzano, a nome di Insieme si può, riguardano le liste d’attesa nelle strutture assistenziali Rsa, la richiesta di sospensione degli aumenti tariffari del trasporto pubblico regionale, e la riorganizzazione del servizio di emergenza 118 sul territorio.

Quello di Damiano, proposto insieme ai colleghi di minoranza, riguarda l’annosa problematica della messa in sicurezza dell’incrocio di Cardè di sostegno alla richiesta di una rotatoria avanzata dall’amministrazione di quel comune.

Di interesse anche le interrogazioni presentate dall’opposizione, che riguardano la situazione di cassa della Fondazione Alto Perfezionamento Musicale; il progetto del Movicentro di cui non si è più saputo nulla; i flussi del traffico in corso Roma e il ripristino (con relativi costi sostenuti) sugli accessi alla città da via Torino e via Circonvallazione dopo il Giro d’Italia femminile di giugno; i disservizi alla piscina comunale e la presenza di roditori in zone centrali della città.