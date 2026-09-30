BASKET / Serie C Interregionale, buona la prima per la Cogal Savigliano

Buona la prima per la Cogal Savigliano che sfrutta al meglio un super parziale iniziale contro il College Novara. Nel resto della gara i ritmi si abbassano, ma le Pantere sono brave a rimanere sostanzialmente sempre in controllo.

Come detto i primi minuti dei biancorossi sono travolgenti: l’amalgama tra senatori del gruppo e nuovi innesti si rivela subito concreta e College Novara non riesce a opporre la giusta resistenza. Nei primi 7 minuti è monologo Savigliano con la forbice che tocca anche i 20 punti di scarto, poi gli ospiti ritrovano certezze e ricuciono fino al meno 11.

Da qui in avanti inizia una nuova partita, più equilibrata ma allo stesso tempo con più errori da entrambe le parti. Savigliano, che sembra ancora dover trovare, comprensibilmente, la forma migliore si inceppa a intermittenza, pur trovando tanti punti nel solito Romerio e nel neo-acquisto Allegri. Dopo l’intervallo la sfida prosegue sulla linea dell’equilibrio, con le Pantere che continuano ad amministrare il vantaggio di circa 15 punti maturato in avvio. La luce si spegne però nel periodo finale, quando i padroni di casa faticano a trovare soluzioni pericolose e canestri importanti. Novara ne approfitta e si rifà sotto, senza però trovare la zampata decisiva.

«Siamo stati bravi ad approcciare in maniera corretta alla gara conducendo dal primo minuto – il commento di coach Siclari -. Nel secondo tempo un po’ troppa frenesia ha creato tanti palloni persi che hanno permesso a College di rifarsi sotto. Dobbiamo essere in grado di controllare il ritmo anche quando le nostre percentuali al tiro sono più basse. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi per il lavoro svolto in settimana».

Sabato prossimo prima trasferta stagionale ed è subito ora di big match contro Biella Next, uscita vincitrice dal campo di Torino Teen.

COGAL SAVIGLIANO 75 – COLLEGE NOVARA 67

29-18, 19-16, 18-19, 9-14

Savigliano: Origlia, Allegri 17, D’Orta 2, Marangon 8, Romerio 19, Abrate, Pulina 9, Lo Buono 7, Amateis 2, Zanetti, Mbengue 2, Gioda 9. All.: Siclari, Carena