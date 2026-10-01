Artigianato, fino a tre nuove Aree di Sviluppo presentate in Camera di Commercio a Cuneo

Mercoledì 23 settembre presso il Salone d’Onore della Camera di commercio di Cuneo si è svolta la presentazione ufficiale delle nuove A.S.A. (Aree di Sviluppo dell’Artigianato), il provvedimento promosso dalla Regione Piemonte per rilanciare e valorizzare il comparto artigiano sul territorio regionale.

Le A.S.A. nascono come aggregazioni territoriali sovracomunali pensate per promuovere il tessuto artigiano d'eccellenza, sviluppare reti d'impresa e attrarre nuovi investimenti.

Nel corso dell'incontro sono state illustrate nel dettaglio le linee guida della misura e le modalità di candidatura: sui territori piemontesi potranno nascere complessivamente 23 A.S.A., di cui fino a un massimo di 3 in provincia di Cuneo.

L’incontro ha consentito alla Regione di illustrare ai numerosi partecipanti le caratteristiche che i progetti dovranno possedere, il ruolo di Comuni e Unioni montane nella fase di costruzione della candidatura e la sinergia con le associazioni di categoria e il sistema camerale al fine di assicurare la rispondenza della candidatura al bando e accedere ai fondi e alla fase di coprogettazione.

Successivamente sarà nuovamente la Regione, in stretta collaborazione con Unioncamere Piemonte, a curare la gestione operativa delle ASA e l'istruttoria delle richieste di sostegno.

“L'artigianato è una forza economica e sociale del Cuneese: crea lavoro, custodisce competenze e dà vitalità ai territori. Con le Aree di Sviluppo dell'Artigianato vogliamo dare ai territori una voce più diretta nella definizione delle politiche per il settore e una maggiore capacità di investimento. La collaborazione con la Camera di Commercio, i Comuni e le associazioni di categoria sarà decisiva per trasformare le esigenze delle aziende in progetti concreti. La Regione farà la propria parte per sostenere innovazione, formazione e ricambio generazionale, affinché questo patrimonio continui a generare impresa e opportunità per i giovani” – ha dichiarato Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio e allo Sviluppo delle attività produttive della Regione Piemonte.

“Rivolgo un sentito plauso alla Giunta e al Settore Artigianato della Regione Piemonte per aver ideato uno strumento moderno, basato sul concetto di rete e di distretto. Le A.S.A. sono una preziosa opportunità per spingere i nostri Comuni e il tessuto produttivo a progettare insieme il futuro dei territori - afferma il Presidente della Camera di commercio di Cuneo Luca Crosetto - Si tratta di una sfida stimolante per la Granda, che potrà contare su tre aree strategiche per concentrare le risorse su sfide decisive come la transizione digitale, il ricambio generazionale, la formazione di giovani talenti e la valorizzazione delle nostre eccellenze. Come Camera di Commercio saremo al fianco delle imprese e degli enti locali per trasformare queste opportunità in progetti concreti e operativi per le comunità”.

“Le A.S.A. sono uno strumento per definire e potenziare un "modo di essere del territorio" non una mera premialità per le imprese – sottolinea il Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte Giorgio Felici, intervenuto a nome del Comitato unitario delle confederazioni artigiane - Una logica volta all'abbellimento, al potenziamento e all'aggiornamento delle nostre città e dei nostri paesi perché siano sempre più attrattivi attraverso l'efficienza e la disponibilità di un'impresa diffusa."

Il settore artigiano, trasversale per eccellenza, in provincia conta 17.062 imprese e contribuisce in misura determinante all’economia del territorio nei diversi ambiti, assicurando la trasmissione dell’identità locale che genera occupazione e si traduce in valore sociale, capace di coniugare tradizione e innovazione.

In contesti così complicati come l’attuale, l'auspicio dell’Ente camerale è che il territorio sappia cogliere appieno questa opportunità proposta dalla Regione attraverso una forte coesione tra gli enti locali, tale da raggiungere le ambiziose soglie dimensionali previste dal bando regionale.

Con l’obiettivo di fornire ai Comuni un riferimento utile alla costruzione delle candidature, il nostro ufficio Studi ha elaborato e pubblicato al link https://www.cn.camcom.it/focus/competitivita/aree-sviluppo-dellartigianato-asa-opportunita-linee-guida-territorio-cuneese le consistenze delle imprese artigiane della provincia di Cuneo ripartite per Comune.