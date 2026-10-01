Pocapaglia, l'Asl Cn2 inaugura il gruppo di cammino

Dopo i buoni risultati delle esperienze consolidate in altri comuni e in seguito al gradimento ottenuto durante l'evento "Salute in Piazza" dalla passeggiata guidata, organizzata dai professionisti del Dipartimento di Prevenzione, l'Asl Cn3 ufficializza e festeggia la nascita del gruppo di cammino di Pocapaglia, frazione Macellai con una passeggiata di inaugurazione aperta a tutti.

I Gruppi di Cammino nascono con il presupposto di promuovere sani stili di vita, contrastare la sedentarietà e favorire la socializzazione sul territorio. Anche il gruppo di Pocapaglia, che prende il nome di "Il Cammino del Valentino", si consolida su queste prerogative e punta a coinvolgere quanti più partecipanti possibile.

L'appuntamento

Il gruppo "Il cammino del Valentino" avrà avvio il 5 ottobre 2026 e si incontrerà anche tutti i successivi lunedì dalle 9 alle 10 sempre in Piazza Don Giovanni Almondo, Pocapaglia (frazione Macellai). L'invito a partecipare è esteso a tutti coloro che desiderano camminare in compagnia e fare movimento all'aria aperta.

L'iniziativa è promossa dalla Ssd Epidemiologia, Promozione Salute e Coordinamento attività di Prevenzione dell'Asl Cn2, in stretta collaborazione con il comune di Pocapaglia.

Informazioni e contatti

È possibile scoprire tutti i gruppi di cammino consultando il sito dell'Asl Cn2: https://www.aslcn2.it/prevenzione/promozione-ed-educazione-alla-salute/gruppi-di-cammino/

La partecipazione ai gruppi di cammino è gratuita ed aperta a tutti. Per informazioni sul Gruppo di Cammino di Pocapaglia: 328-0292858 Stefania