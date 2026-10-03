Parte la Serie A1 Fineco per Granda Volley: subito big match contro Conegliano

Bentornata Serie A1 Fineco! Riparte lo spettacolo del campionato più bello del mondo: Granda Volley inizia subito con il big match contro la Prosecco Doc A. Carrraro Imoco Conegliano. Si parte domenica 4 ottobre alle 17 al Pala Verde di Villorba, in diretta esclusiva su DAZN.

Nuovo avvio per le Gatte che si trovano subito ad affrontare una delle squadre più forti del mondo nella prima uscita stagionale. Conegliano arriva all'avvio di stagione con la voglia di continuare a restare al vertice della pallavolo mondiale.

"Iniziare la stagione è sicuramente emozionante, poi contro Conegliano c'è un sapore speciale – ha commentato Fabio Tisci alla vigilia della sfida – Andare lì è sempre speciale e forse la prima è meglio giocarla contro di loro. Noi stiamo continuando a mettere un mattone per volta giorno dopo giorno e penso che abbiamo visto miglioramenti singoli e di squadra. Il tempo però non basta mai e forse avere una settimana in più sarebbe servito. Tuttavia una partita di campionato ci dà stimoli importanti e al termine della sfida avremo qualche indicazione in più".