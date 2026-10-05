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Curiosità | 05 ottobre 2026, 15:02

Un porcino da oltre due chili nei boschi di Dronero

Lo ha trovato Nicolas Saccoccio sulle montagne intorno al paese della Valle Maira: le dimensioni dell'esemplare hanno meritato subito una foto ricordo

Un porcino da oltre due chili nei boschi di Dronero

Pesa 2 chili e 200 grammi il porcino trovato da Nicolas Saccoccio nei boschi sulle montagne intorno a Dronero. Il fungo è spuntato durante una normale uscita di ricerca e si è fatto notare subito per le sue dimensioni.

Davanti a un esemplare così grande, il cercatore ha pensato prima di tutto a scattare una foto ricordo. In seguito ha deciso di inviare le immagini alla redazione, perché potessero essere pubblicate tra le curiosità del territorio.

I boschi del Cuneese sono tra le mete preferite degli appassionati di funghi, e le zone di bassa e media montagna della Valle Maira lo sono in modo particolare. In autunno, nel pieno della stagione, attirano cercatori da tutta la provincia e anche da fuori. Trovare un porcino che supera i due chili resta comunque un evento raro, di quelli che si raccontano a lungo.

redazione

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