Alba, 70enne investita sulle strisce mentre attraversa in corso Langhe: trasportata a Verduno in codice giallo

Nuovo incidente in corso Langhe ad Alba, dopo quello che nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 24 novembre) ha coinvolto diverse automobili, causando due feriti ( leggi qui ).

Questa volta a fare le spese del sinistro, verificatosi intorno alle ore 12.30, è stata una 70enne residente nel quartiere Moretta, investita mentre era intenta ad attraversare sulle strisce pedonali per fare rientro a casa da un furgone che viaggiava in direzione Ricca.

Il furgone procedeva comunque a bassa velocità. Tra le possibili concause del sinistro, la visibilità dell’autista limitata dal sole, alto in posizione frontale, a quell’ora e in quel punto di corso Langhe.

L’uomo si è immediatamente fermato a prestare soccorso. Sul posto è giunta un’ambulanza del servizio di emergenza 118, che ha prestato alla ferita le prime cure, disponendone poi il trasferimento all’ospedale di Verduno con un codice di gravità giallo.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale albese. Gli agenti della Municipale sono stati impegnati a regolare la viabilità lungo il trafficato corso e a effettuare i rilievi utili a stabilire dinamica e responsabilità dell’incidente.

