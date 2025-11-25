 / Cronaca

Cronaca | 25 novembre 2025, 13:58

Alba, 70enne investita sulle strisce mentre attraversa in corso Langhe: trasportata a Verduno in codice giallo

Donna residente nel quartiere Moretta "toccata" da un furgone che procedeva a bassa velocità. L'autista si è immediatamente fermato a prestare soccorso

I soccorsi in corso Langhe nell’immagine pubblicata sul gruppo Facebook &quot;Sei di Alba se…&quot;

Nuovo incidente in corso Langhe ad Alba, dopo quello che nel tardo pomeriggio di ieri (lunedì 24 novembre) ha coinvolto diverse automobili, causando due feriti (leggi qui).

Questa volta a fare le spese del sinistro, verificatosi intorno alle ore 12.30, è stata una 70enne residente nel quartiere Moretta, investita mentre era intenta ad attraversare sulle strisce pedonali per fare rientro a casa da un furgone che viaggiava in direzione Ricca.

Il furgone procedeva comunque a bassa velocità. Tra le possibili concause del sinistro, la visibilità dell’autista limitata dal sole, alto in posizione frontale, a quell’ora e in quel punto di corso Langhe.

L’uomo si è immediatamente fermato a prestare soccorso. Sul posto è giunta un’ambulanza del servizio di emergenza 118, che ha prestato alla ferita le prime cure, disponendone poi il trasferimento all’ospedale di Verduno con un codice di gravità giallo.

E’ stata trasportata per accertamenti all’ospedale di Verduno.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale albese. Gli agenti della Municipale sono stati impegnati a regolare la viabilità lungo il trafficato corso e a effettuare i rilievi utili a stabilire dinamica e responsabilità dell’incidente.

***

Articolo in aggiornamento.

Redazione

