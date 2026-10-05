VOLLEY A1F / Imoco Conegliano-Granda Volley Cuneo 3-0, le pagelle delle Gatte

FRANCESCA MCBRIDE: S.V.

ELA KOULISIANI: 4,5 - il primo ace del Cuneo porta la sua firma. Sottorete spreca tanto, ma si riscatta con due ottimi monster-block.

CAROLA BONAFEDE: S.V.

LUDOVICA GUIDI: S.V.

ANNA TIKHOMIROVA: 5 - il potenziale tecnico c’è e lo si è visto anche nei 7 punti messi a segno. La schiacciatrice russa è la più bersagliata dal servizio veneto, ma lei se la cava abbastanza bene.

SOFIA FERRARINI: 6,5 - tra le note positive di giornata. La partenza è timida, forse anche per un pizzico di emozione. Con il passare dei minuti cresce e diventa preziosa con le sue fast vincenti. Per lei anche un bellissimo ace, anche se pesano i quattro errori in battuta. E’ la top-score biancorossa con 9 punti (89%).

LINDA MAGNANI: 6 - per generosità meriterebbe un voto ben più alto. La gatta toscana salta da una parte a l’altra del campo, compiendo diversi recuperi miracolosi. Migliorabile la ricezione.

LAURA PASQUINO: S.V.

MASA PUCELJ: 5 - Come il resto delle sue compagne parte in sordina, ma poi inizia a graffiare. Sette punti per lei, ma a scuola il professore le direbbe: “può fare di più”. Tre errori in battuta.

NOEMI SIGNORILE: 5,5 - Governa con discreta solidità e disinvoltura la regia cuneese. Da buon capitano mantiene alto lo spirito della squadra, anche dopo un primo set complicato. Tenta più volte il tocco di seconda, ma va a segno in una sola occasione.

BIANCA GABRIELA CUCU: S.V.

LISIANA GRAFORT: 4 - l’opposto cubano delude e anche tanto. In attacco è spesso imprecisa, tanto da apparire a tratti avulsa dal gioco. Chiude con una eloquente percentuale del 19% di efficacia. Da lei ci si aspetta ben altra potenza di fuoco.

FABIO TISCI: 5,5 - L’esordio è da brividi, visto il livello delle avversarie. L’approccio della squadra non è dei migliori. Le gatte, tuttavia, pian piano escono dal guscio e almeno fanno vedere di saper lottare con il cuore. Anche nei momenti di difficoltà, il tecnico cuneese effettua pochi cambi nell’assetto della squadra, ma preferisce apportare qualche piccola rettifica tattica. Le ragazze sembrano rispondere bene e chiudono in crescendo.

VOTO SQUADRA: 5