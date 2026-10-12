Cuneo, Confagricoltura presenta il Dossier castanicoltura 2026: per la prima volta anche il castagno nei boschi

Domani, martedì 13 ottobre, alle 11, Confagricoltura Cuneo presenta il Dossier castanicoltura 2026, nella sede provinciale (via Bruno Caccia 4-6-8). Il documento dal titolo "Castagneti e foreste: un patrimonio da valorizzare. Sfide, risorse e prospettive per il territorio cuneese" è curato dal Centro Studi Confagricoltura Cuneo e mira ad offrire un quadro aggiornato e documentato del comparto castanicolo.

Dopo la prima edizione del dossier, presentata nel 2025 e dedicata alla filiera del castagno da frutto, quest’anno Confagricoltura Cuneo torna ad analizzare il comparto prendendo in considerazione anche il castagno in ambito forestale.

Un doppio punto di vista su un settore che riveste un ruolo importante per il territorio cuneese e per il Piemonte. Durante l’incontro saranno presentati e commentati i dati relativi a produzione e superfici coltivate, le analisi dei trend di sviluppo e le prospettive del settore per ampliare lo sguardo sulle diverse funzioni e opportunità di valorizzazione dei castagneti e delle aree forestali, anche in chiave turistica e di valorizzazione del territorio.

L’appuntamento si inserisce nell’ambito degli eventi collaterali della 27ª Fiera Nazionale del Marrone ed è organizzato con il contributo della Camera di commercio di Cuneo e il patrocinio del Comune di Cuneo