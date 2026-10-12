Sopralluogo ad Elva dell’assessore regionale Gabusi

L’assessore regionale ai Trasporti e Opere pubbliche Marco Gabusi si è recato ad Elva, per fare il punto sulla situazione del dissesto idrogeologico, messo a dura prova dagli eventi atmosferici di questi ultimi mesi.

“Ringraziamo l’assessore Gabusi per essere venuto di persona nel nostro territorio, per vedere la situazione critica in cui ci troviamo, soprattutto pensando all’inverno ormai alle porte - sottolinea il primo cittadino di Elva, Claudio Arneodo -. Abbiamo informato l’assessore delle nostre ordinanze di intervento in massima urgenza, realizzate questa estate per i forti temporali che hanno colpito il paese”.

Durante l’incontro si è parlato a lungo anche della strada del Vallone e della sua importanza strategica per tutta la Valle. Il sindaco Arneodo ha ricordato la riunione in Provincia per istituire un tavolo di lavoro, una cabina di regia per portare avanti un lavoro di squadra concreto e condiviso da tutto il territorio.

“Ripristinare in sicurezza la strada provinciale del Vallone è una nostra priorità - ricorda Arneodo - perché è una via di comunicazione di grande importanza. L’assessore Gabusi si è detto molto interessato ad un mio progetto innovativo, che potrebbe essere realizzato in collaborazione con l’Università del Politecnico di Torino e del quale discuteremo nei prossimi giorni”.

Si è parlato molto anche delle indispensabili alternative alla strada del Vallone, con la viabilità nel Comune di Stroppo.

“È stato un incontro molto costruttivo e proficuo - conclude il sindaco Claudio Arneodo - per il quale ringrazio l’assessore Marco Gabusi. Voglio ringraziare anche Franco Graglia che, nonostante i suoi tanti impegni istituzionali come vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte, ha preso molto a cuore il nostro comune, dove è stato eletto consigliere”.