Borgo San Dalmazzo piange Crescenzo Fariello, storico volto della pizzeria Posillipo

Borgo San Dalmazzo piange la scomparsa di Crescenzo Fariello, conosciuto da tutti come “Enzo” della Pizzeria Posillipo, venuto a mancare all’età di 61 anni.



Con lui le pizze sorridevano, sempre gentile e solare dietro al bancone a impastare e infornare ha contribuito a far crescere l'attività di famiglia iniziata all'angolo di via Giuseppe Garibaldi per poi allargarsi e trovare nuovi spazi più ampi a ricevere la nuova clientela in via Cuneo.



Lascia l'adorata moglie Marisa, i figli Antonio con Elisa e Lucia con Davide, l’adorato nipote Giulio, le sorelle Maria, Anna, Antonietta, Melinda, i cognati Massimo, Gianpiero, Michele, Pino, Stefania, Bruno, Chiara, Ricky, Alessandra, Beppe, i nipoti, i pronipoti e i suoceri Gino e Caterina, insieme a tutti i parenti.

I funerali, provenienti dall’abitazione di Via Vicolo dei Fiori 6/b, saranno celebrati lunedì 13 ottobre alle ore 16 nella Chiesa Parrocchiale di San Dalmazzo.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, domenica 12 ottobre, alle ore 19 nella stessa chiesa.

Le Sante Messe di Settima e Trigesima saranno celebrate rispettivamente lunedì 20 ottobre e lunedì 10 novembre alle ore 18.15 nella Chiesa del Gesù Lavoratore in Borgo San Dalmazzo.