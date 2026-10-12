Dogliani, ultimo appuntamento con "Opere Vive": alla scoperta di "Abetare (un giorno a scuola)" di Petrit Halilaj

Si conclude a Dogliani la rassegna "Opere Vive. Percorsi di valorizzazione arte pubblica del cuneese", il public program della terza edizione di Radis, progetto di arte nello spazio pubblico ideato e sostenuto dalla Fondazione Arte Crt in collaborazione con la Fondazione Crc.

Curato dall'associazione culturale Art.ur, il percorso ha accompagnato il pubblico alla scoperta dell'arte contemporanea nella provincia di Cuneo.

L'appuntamento finale è fissato per la giornata di domenica 25 ottobre alle ore 12.30 in Borgata Valdibà a Dogliani, con la visita guidata condotta dalla curatrice Marta Papini all'opera "Abetare (un giorno a scuola)" dell'artista Petrit Halilaj.

La scultura, installata dove sorgeva una piccola scuola di borgata, riproduce in tubi di acciaio una casa stilizzata ricca di disegni e incisioni raccolti dai banchi di Dogliani e dei Balcani.

La giornata proseguirà con un momento conviviale all'Azienda Agricola Zabaldano, con un light lunch offerto ai partecipanti e la possibilità di condividere piatti portati da casa. L'evento, patrocinato dal Comune di Dogliani, è gratuito con prenotazione obbligatoria ai contatti 351/95.10.862 o info@art-ur.it. È previsto anche un servizio navetta gratuito dal centro del paese.

L'incontro di Dogliani chiude una rassegna che nei mesi scorsi ha fatto tappa a Monforte d'Alba con "Gratitudine" di Alex Cecchetti, a Limone Piemonte con "My Heritage" di Alice Visentin e a Bra con "Estendere il tempo" di Enrico Iuliano, con il sostegno dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e dell'Atl del Cuneese.