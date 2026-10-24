Alla Casa della Comunità di Bra un open day per prenderci cura del nostro cuore

La Giornata Mondiale per il Cuore è una campagna mondiale di informazione e prevenzione creata dalla World Heart Federation per sensibilizzare le persone sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebrovascolari, che rappresentano una delle principali cause di morte al mondo, responsabili di quasi 18 milioni di decessi ogni anno.

L'ASL CN2 ha partecipato alle iniziative realizzate sul territorio piemontese – e promosse in collaborazione con l'Associazione Cuore e Rianimazione "Lorenzo Greco" ODV ETS – organizzando, nella mattinata di sabato 24 ottobre , dalle ore 9 alle ore 12, un momento di incontro per i cittadini presso la Casa della Comunità di Bra, che ha ospitato per l'occasione un'attività informativa da parte di Infermieri, Dietisti e Fisioterapisti dell'Azienda Sanitaria volta a sensibilizzare i cittadini riguardo i corretti stili di vita, la conoscenza dei fattori di rischio, l'accesso ai percorsi di prevenzione e di cura.

Ha partecipato attivamente all'evento anche il Sindaco di Bra, Giovanni Fogliato, che vediamo nelle foto con il gruppo di professionisti dell'ASL CN2, coordinati dalla dott.ssa Laura Marinaro, Responsabile della Struttura di Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione.

Numerose le persone intervenute, che hanno potuto anche partecipare ad una camminata, libera e gratuita, con rilevazione dei parametri pre e post (pressione, glicemia e frequenza cardiaca) con lo scopo di constatare i benefici dell'attività fisica. I partecipanti alla mattinata hanno particolarmente apprezzato anche l'iniziativa "Ogni minuto conta!", che prevede interventi di sensibilizzazione in tema di primo soccorso (importanza della rianimazione cardiopolmonare, uso del DAE, chiamata tempestiva al 112 in caso di arresto cardiaco), per promuovere una cultura efficace dell'intervento precoce.