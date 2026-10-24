Nuovo record per Barolo en primeur, la sesta edizione raccoglie 1.140.500 € [VIDEO]

1 milione e 140 mila e 500 sono gli € raccolti durante la sesta edizione di Barolo en primeur, l'asta solidale promossa da Fondazione CRC Donare ETS e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. Le offerte sono state battute dal martelletto del direttore di Christie's Italia Cristiano De Lorenzo, in una serata scandita dagli interventi comici di Federico Basso, che ha accompagnato l'assegnazione dei lotti. Il progetto porta così a 5.674.800 il totale degli € raccolti dal 2021 a sostegno di più di 120 progetti attivi in ambito sanitario, sociale, educativo e culturale.

Sono andate all'asta 14 barrique di Barolo Gustava dell'annata 2025, vinificate singolarmente dall'enologo Donato Lanati, ognuna delle quali darà vita a 270 bottiglie; 7 lotti comunali di Barolo e Barbaresco donati da 39 cantine del Consorzio — 681 bottiglie per oltre 660 litri di vino — con la novità di questa edizione: 31 bottiglie storiche, con annate che risalgono fino al 1996. Tutte le bottiglie en primeur, rese uniche dall'etichetta che riproduce l'opera "Paisaje de vino" dell'artista venezuelana Sol Calero, saranno consegnate ai nuovi proprietari nel 2029, al termine dell'affinamento previsto dal disciplinare.

Tra i progetti di questa edizione, Fondazione CRC ha scelto in particolare di sostenere due iniziative, di stretta attualità, per garantire condizioni giuste per i lavoratori stagionali delle vigne:

l'Accademia della Vigna, promossa dall'impresa sociale We.Co., che opera nel comparto vitivinicolo di Alba, Langhe e Roero per promuovere lo sviluppo di competenze, l'inclusione sociale e un modello territoriale che unisca produzioni di eccellenza e sostenibilità sociale;

l'apertura di un servizio temporaneo di accoglienza notturna, allestito in locali messi a disposizione dal Comune di Alba, rivolto a persone senza fissa dimora e lavoratori stagionali senza un'abitazione stabile, a partire da chi lavora nelle vigne.

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"Barolo en primeur è oggi un modello di filantropia radicato dalla nostra comunità e che, negli anni, sempre più si è aperto al mondo" dichiara Davide Merlino, Consigliere di Fondazione CRC Donare ETS. "Ogni euro battuto all'asta si trasforma interamente in valore sociale, in progetti che mettono al centro le persone. I xxx euro raccolti questa sera ci permettono di sostenere iniziative di grande valore non solo in provincia di Cuneo e in Italia, ma in Africa, in Cina, negli Stati Uniti e quest'anno anche in Cambogia. Un grazie sincero a tutti i donatori che permettono al progetto, edizione dopo edizione, di continuare il suo percorso di crescita ".

"Il successo di questa edizione e delle cinque precedenti dice molto di come il Barolo è percepito nel mondo" commenta Sergio Germano, Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani. "I mercati cambiano, i consumi evolvono, ma la qualità resta ed è ciò che il consumatore premia. Lo abbiamo visto stasera: si è percepita tutta la reputazione di cui il Barolo gode su piazze come il Regno Unito e gli Stati Uniti, quelle che orientano i trend mondiali di consumo. In questo scenario la formula dell'en primeur, che permette di aggiudicarsi oggi un vino destinato a crescere di valore negli anni, può diventare uno strumento sempre più utile per l'intera denominazione e anche oltre".

"Barolo en primeur ha dimostrato, fin dalla prima edizione, di interpretare al meglio lo spirito che anima l'azione delle Fondazioni di origine bancaria: l'attenzione al benessere delle persone e la valorizzazione delle comunità su cui operano" conclude Mauro Gola, Presidente di Fondazione CRC. "Con questo obiettivo, la Fondazione CRC ha voluto in particolare sostenere due progetti nati sul territorio per garantire condizioni occupazionali e di vita corrette a chi nelle vigne lavora tutti i giorni. Nella convinzione che un prodotto di eccellenza del nostro territorio, portavoce delle Langhe e dell'Italia in tutto il mondo, sia chiamato a farsi portavoce anche di una società giusta e accogliente".

L'appuntamento conclusivo è per domenica 8 novembre, quando la quindicesima barrique di Barolo en primeur sarà battuta durante l'Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, sempre al Castello di Grinzane Cavour, in collegamento live con Hong Kong.